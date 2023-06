24H de Spa : pas d'ex-pilotes de F1 au départ mais une flopée de "fils de" !

Jules Gounon : Le jeune Français est le tenant du titre dans les Ardennes. Il remet sa couronne en jeu au volant d'une Mercedes-AMG GT3 engagée par l'écurie Akkodis-ASP qu'il partage avec Timur Bogulavskiy et Raffaele Marciello. Jules est le fils de Jean-Marc Gounon qui a disputé neuf Grands Prix pour Minardi et Simtek en 1993 et 1994.

David Schumacher : Ayant peu marqué les esprits en monoplace, David est le fils de Ralf et donc le neveu de Michael et le cousin de Mick. Tout un programme ! Cocardé Mercedes-AMG, le rejeton de "Monsieur Frère" roule également en DTM. Il pilote logique une GT3 étoilée, préparée par Winward Racing, avec Miklas Born et Marius Bug comme équipiers.

Aurélien Panis : Un des piliers du Boutsen VDS, le Tricolore visera la victoire en Gold Cup aux côtés de ses équipiers Alberto di Folco, Adam Eteki et Thomas Laurent. Un très solide équipage pour les troupes d'Olivier Lainé. Le paternel d'Aurélien n'est autre qu'Olivier Panis, vainqueur du GP de Monaco 1996.

Lorenzo Patrese : Ayant rapidement mis le cap sur le GT, le tout jeune Lorenzo Patrese, qui aura 18 ans le 12 août, est le bambin de Ricardo, six victoires en F1 et qui fut jusqu'en 2008 le recordman de départs en Grand Prix. Lorenzo pilote une Audi R8 LMS Evo engagée par le Tresor Team Attempto. Avec Pietro Delli Giunti et Alex Aka, il revendiquera la Silver Cup.

Eddie Cheever III : Le fils de son père, qui est monté neuf fois sur le podium en Grands Prix et a notamment couru pour Renault et Ligier. Eddie troisième du nom pilote la McLaren 720S N°93 du Sky Tempesta Racing à la livrée si particulière. Il est engagé en Bronze Cup aux côtés de Jonathan Hui, Chris Frogatt et Jeffrey Schmidt.

Daniel Serra : Pilier de Ferrari en GT depuis des lustres, le Brésilien est très respecté dans le paddock avec notamment deux victoires aux 24 Heures du Mans. Son père, Chico, a pris 18 départs en F1 sans réussite marquante. Daniel se battra pour la victoire absolue au volant de la Ferrari 296 GT3 N°71 AF Corse avec Antonio Fuoco et Davide Rigon comme ailiers. Du lourd !

Jeroen Bleekemolen : On l'oublie souvent mais Michael Bleekemolen, un des vétérans hollandais les plus respectés, a pris le départ d'un Grand Prix de F1. C'était à Watkins Glen en 1978 sur une ATS. Son fils aîné Jeroen s'est forgé une solide réputation en endurance et ce depuis 20 ans. Aux côtés d'un certain Patrick Long, le Batave fait office de capitaine pour Kyle Washington et James Sofronas sur la Porsche 911 "américaine".

Kenneth Heyer : Faisant partie du deuxième cercle des pilotes Mercedes-AMG, Kenneth, vu à de nombreuses reprises chez nous en Belcar ou en BGDC, partage une monture de chez GetSpeed en Bronze Cup. Son père Hans s'est fait remarquer en prenant en catimini le départ du Grand Prix d'Allemagne 1977 alors qu'il était non-qualifié !