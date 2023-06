24H Spa : Bovy et Moulin invités-surprise de la super-pole !

L'histoire retiendra que c'est une voiture de la catégorie... Bronze qui a signé le meilleur temps à l'issue des qualifications. La Porsche 911 GT3-R N°911 Pure Rxcing de Malykhin-Sturm-Bachler-Seefried s'est montré la plus habile sous les hallebardes avec un chrono moyen en 2:28.569. C'est un jour de gloire pour l'écurie lituanienne, tout sauf habituée à cette position. Deuxième chrono, à 0.354, pour la McLaren 720S N°5 Optimum Motorsport de Gamble-de Haan-Fagg-Macdonald. La GT de Woking est la plus véloce en Gold Cup, ce qui ne manquera pas de faire plaisir à Bas Leinders. Le tiercé de tête est complété par la Porsche 911 GT3-R N°20 Huber Motorsport d'Au-Cairoli-Heinemann-Fittje.

Autre grande gagnante de la loterie spadoise, la Lamborghini Huracán N°83 des Iron Dames ! Les filles ont tout le temps gardé le cap pour se hisser au quatrième rang absolu. Chapeau à Sarah Bovy et ses équipières ! L'autre représentant belge dans le clan Lambo, Baptiste Moulin, est également à la fête avec le 13e chrono synonyme de qualification en super-pole sur la Huracan N°60 VSR.

Remarquable prestation également du Boutsen VDS qui va connaître aussi les joies de la super-pole. L'Audi R8 LMS N°9 de Laurent-Eteki-di Folco-Panis est cinquième au scratch. L'autre Audi du team d'Olivier Lainé a également revendiqué un temps la super-pole mais finalement, la N°10 de Gazeau-Meyuhas-Cola-Cabirou se contente du 24e rang, néanmoins le 3e en Silver Cup.

Chez les favoris de la catégorie Pro, c'est la Porsche 911 GT3-R N°92 Manthey EMA de Laurens Vanthoor, Kevin Estre et Julien Andlauer qui s'en est le mieux tiré en finissant 7e. Les gros bras ayant sauvé leur ticket pour la super-pole se comptent sur le doigt d'une main avec la Mercedes-AMG GT3 N°999 GruppeM de Engel-Grenier-Juncadella (9e), l'Audi R8 LMS Evo N°40 Tresor Racing de Feller-Drudi-Marschall (10e), la Ferrari 296 GT3 N°51 AF Corse de Shwartzman-Rovera-Nielsen (12e), l'Audi R8 LMS Evo N°17 PHX de Engstler-Van der Linde-Thiim (16e) ou la Lamborghini Huracán N°6 K-PAX de Mitchell-Mapelli-Perera.

Dans le camp belge, Comtoyou Racing hisse deux de ses Audi R8 LMS Evo en super-pole avec la N°11 de Magnus-Vervisch-Haase et la N°12 de Dejonghe-Hezemans-Légeret-Hutchinson respectivement 14e et 15e (+ 2e en Silver Cup). La 3e Audi gembloutoise, celle de Soulet-Baert-Hofer, est qualifiée 32e. Pas de BMW M4 en super-pole. Chez WRT, la N°46 de Rossi-Martin-Farfus et la N°32 de D.Vanthoor-Van der Linde-Weerts butent aux portes du Top 20. La Ferrari 296 GT3 N°50 AF Corse d'Ulysse De Pauw est qualifiée 33e, juste devant la 488 N°52 de la famille Machiels. Lointaine 58e place pour la Porsche 911 GT3-R N°56 d'Adrien De Leener.

Suite aux fortes averses, les essais nocturnes qui devaient se tenir jusqu'à 0h30 ont été annulés. Ce qui signifie que le prochain acte sera ni plus ni moins la super-pole qui aura lieu ce vendredi à 15H35.