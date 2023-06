24H Spa (Libres) : la BMW N°998 la plus véloce, Laurens Vanthoor 3e et meilleur belge

Première figure académique signée Niklas Krütten au bout de quelques kilomètres seulement. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

C'est une autre BMW M4 GT3 qui a mis tout le monde d'accord à l'issue des 90 minutes d'essais. La N°998 du Rowe Racing, engagée pour les petits jeunes Neil Verhagen, Dan Harper et Max Hesse, a réalisé le premier chrono de référence de cette semaine spadoise avec un temps en 2:18.186. La béhemme bleue marine a précédé pour 169 millièmes l'Audi R8 LMS N°99 Team Tresor de Patrese-Delli Guanti-Aka. Le bolide aux anneaux a réalisé le meilleur temps en catégorie Silver Cup.

Le meilleur pilote belge classé est Laurens Vanthoor, troisième sur la Porsche "Grello" N°92 Manthey EMA qu'il partage avec Kévin Estre et Julien Andlauer. La 911 verte fluo a concédé quatre dixièmes de seconde sur la BMW de tête. Le quinté de tête est complété par la McLaren 720S N°159 Garage59 de Kirchofer-Goethe-Kjaegaard et la Porsche 911 GT3-R N°55 Dinamic GT Huber de Sager-Barker-Nakken-Zöchling, voiture la plus véloce en Bronze Cup.

Signalons au dixième rang absolu l'Audi R8 LMS N°9 Boutsen VDS de Panis-di Folco-Laurent-Eteki, détentrice du chrono de référence en Gold Cup.

Du côté des forces en présence, on en a gardé sous la pédale et on devrait sortir du bois en qualifications. Quatorzième place pour la meilleure BMW M4 WRT, la N°32 de D.Vanthoor-Weerts-Van der Linde, quinze positions devant la N°46 de Valentino Rossi, Maxime Martin et Augusto Farfus. La première Audi R8 LMS Comtoyou, la N°21 de Baert-Höfer-Soulet, est 40ème au général. 52e place pour la Lamborghini Huracan N°83 Iron Dames de Sarah Bovy, neuf places devant la Ferrari 296 GT3 N°50 AF Corse d'Ulysse De Pauw.

Prochain acte à 18H10 avec les pré-qualifications se disputant sur 60 minutes. Les qualifications, à l'issue desquelles on connaitra les vingt heureux élus pour la super-pole, aura lieu ce soir à 21h20.