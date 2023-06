24H Spa (Pré-qualifs): Laurens Vanthoor meilleur belge, drapeaux rouges en pagaille

La hiérarchie est particulièrement étrange à l'issue de ces essais. Le meilleur temps est revenu à la Porsche 911 GT3-R N°911 Pure Rxcing de Malykhin-Seefried-Bachler-Sturm. Engagée en Bronze Cup, l'Allemande a signé un temps en 2:17.924, nouvelle référence pour ce week-end. À 131 millièmes, on retrouve une autre voiture inscrite en Bronze Cup, la McLaren 720S N°188 Garage59 de Ramos-Grunewald-Prette-Chaves. Première machine de la hiérarchie inscrite en Pro, l'autre McLaren Garage59 de Goethe-Kjaergaard-Kirchhöfer est troisième à 297 millièmes.

Derrière l'Audi R8 LMS N°99 Tresor Attempto de Patrese-Delli Guanti-Aka et la McLaren 720S N°5 Optimum Motorsport de Fagg-De Haan-Gamble-MacDonald, on retrouve à la cinquième place le meilleur belge de la session. Il s'agit à nouveau de Laurens Vanthoor sur la Porsche 911 GT3-R N°92 Manthey EMA que le Limbourgeois partage avec Julien Andlauer et Kévin Estre. Il est sixième à 74 centièmes. Vanthoor devance l'Audi R8 LMS N°9 Boutsen VDS de Panis-Laurent-Eteki-di Folco, deuxième voiture la plus rapide en Gold Cup.

Top 10 pour la meilleure des Audi R8 LMS du Comtoyou Racing, la N°11 de Vervisch-Magnus-Haase. 25ème temps pour la plus rapide des BMW M4 WRT, la N°32 de D.Vanthoor-Weerts-Van der Linde. Maxime Soulet et Nicolas Baert sont 31e sur l'Audi R8 LMS N°21 Comtoyou Racing. Lointain 60e position pour la BMW M4 WRT N°46 de Valentino Rossi, Maxime Martin et Augusto Farfus, sept places derrière la Lamborghini Huracan N°83 Iron Dames de Sarah Bovy.

Place désormais aux qualifications qui débuteront ce soir à 21h20. On connaitra les vingt voitures qualifiées pour la super-pole à l'issue de celles-ci.