Jean-Michel Baert (patron de Comtoyou) avant les 24H de Spa : ” Sans le soutien d’Audi, on changera de marque et on arrêtera le TCR”

En coulisses, la rumeur selon laquelle les teams privés ne seraient plus aidés, en pièces, voitures ou avec des pilotes usine, s’amplifie. Jean-Michel Baert fait le point avant les 24H de Spa.

L’homologation de la R8 prolongée

”On devrait en savoir plus ce week-end, confie le patron de Comtoyou. À l’heure actuelle, deux seules choses sont certaines : des pilotes officiels GT3 ou TCR sont encore sous contrats pour 2024 et l’homologation de la R8 sera prolongée. Maintenant il est vrai que cette auto a plus de dix ans et est aujourd’hui en fin de vie. J’ai entendu parler de la possibilité de travailler sur une base commune avec la Lamborghini pour une nouvelle GT3. De notre côté, je peux juste vous assurer que nous serons toujours présents en GT l’an prochain. Si pas avec Audi avec une autre marque.”

Et qui du TCR Europe et du World Tour ? “J’aime la formule. Cela reste notre programme principal. En 2024, il est prévu un calendrier avec un seul meeting en Europe et des circuits dignes d’un championnat du monde. Pas Pau-Arnos ni l’Anneau du Rhin. Mais sans le soutien d’Audi, je ne pourrai plus m’engager dans cette discipline car cela coûte très cher et je n’ai aucun client intéressé.”

Pas se mettre trop de pression

C’est différent en GT3. “Audi nous aide juste pour les 24H où la voiture de pointe avec nos trois pilotes officiels (Christopher Haase, Gilles Magnus et Frédéric Vervisch) est payée. Sur les autres épreuves, c’est moi qui ai dû faire le montage pour réussir à les aligner. Avoir de telles références apporte une réelle plus value pour notre team qui joue la gagne en Gold et en Silver Cup.”

"J'espère juste qu'il n'y a pas une marque qui doit gagner..."

Pour ses premières 24h, Comtoyou ne place pas la barre trop haut dans le classement absolu : “On va découvrir les 24h. Le but prioritaire est déjà de les finir. Ensuite, je n’ai pas envie de nous mettre une mauvaise pression. Je ferai bien sûr tout pour gagner. Je suis confiant. J’espère juste qu’il n’y a pas une marque qui doit gagner car il y a beaucoup de politique… “

Audi n’a pas à se plaindre de sa BOP, la Balance de Performances : “Contrairement à d’autres, on n’a pas caché notre jeu jusqu’ici. Je fais confiance à Claude Surmont, l’ingénieur responsable de l’équité sportive. Et de toute manière, tant que je ne suis pas le premier des Audi, je ne veux pas discuter de BOP. On doit d’abord faire notre boulot au mieux. Je veille à ce que les 61 gars travaillant pour nous ce week-end soient hypermotivés et fassent convenablement leur job. C’est la base quand on part pour un aussi gros week-end.”