Maxime Martin avant les 24H de Spa: "Je passe les casquettes à signer pour Valentino Rossi"

"J'ai tellement attendu la première que je sais me montrer patient pour la seconde, sourit-il avant le week-end spadois.

Une petite chance de doubler cette année pour son retour chez BMW avec WRT, Augusto Farfus et un certain Valentino Rossi ? Si la voiture est compétitive (ndlr : lisez si la Balance de Performances est bonne), on a tout de même une assez bonne chance d'être pas trop mal. Il va y avoir pas mal de voitures de sécurité, surtout si les conditions météorologiques sont changeantes. Le but sera de rester hors des ennuis, pas trop loin des leaders, avant les quatre ou six dernières heures où Augusto et moi devrions nous relayer selon le plan idéal."

guillement "Humainement c'est un top gars qui a beaucoup de respect pour ses fans"

Après avoir découvert l'épreuve l'an dernier, la star Rossi, 2e en Sprint à Brands Hatch, sur le podium de Dubai et vainqueur en GT à Road To Le Mans, vise donc un podium. "Ce serait de la folie, se marre Maxime qui s'entend vraiment bien avec le "Doctor" Humainement, c'est un top gars. Il ne se la joue pas du tout star. Bien sûr, il n'est pas possible d'aller au resto normalement avec lui même si j'espère toujours l'emmener un jour dans la pizzeria de mon ami Jack à La Hulpe. Il a un grand respect pour ses nombreux fans. Chaque jour, il leur consacre du temps. Il est bien entouré. Tout cela est bien organisé."

Et quand vient l'heure de la séance d'autographes, le pape italien peut même compter sur un nouvel assistant belge ...: "Je tiens les t-shirts, je passe les casquettes qu'il doit signer. Martin, tout le monde s'en fout."

Apprendre à rouler à 90% pas 105%

Mais Pushpapy qui a imprimé de nouveaux t-shirts pour les 24h (avec le célèbre N°46) ne le prend pas mal. Bien au contraire. Et une fois de retour en piste, c'est à nouveau lui la vedette, le professeur. "Valentino est un compétiteur dans l'âme. Il n'est pas là pour dire qu'il roule en voiture de course. Il veut des trophées, gagner. Il progresse et roule de mieux en mieux. Il est de plus en plus en confiance et commet moins d'erreurs. Il doit juste apprendre à ne plus rouler à 105% mais à 90. Garder une petite marge pour faire moins de fautes."

Nouvel équipier de Valentino Rossi, Maxime Martin se rend plus que jamais compte qu'il a beaucoup d'amis la semaine avant les 24h... "Avant on m'appelait surtout pour me demander des tickets gratuits. Maintenant c'est pour savoir si je pourrais leur avoir une signature ou leur faire rencontrer Vale. Je suis désolé, mais la réponse est non. Je ne veux pas l'embêter avec cela. La seule personne à qui je vais sans doute le présenter ce week-end, c'est mon père. Et pourtant lui ne me l'a pas demandé..."