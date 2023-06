Motocross : Jago Geerts veut reprendre sa marche en avant en Indonésie

Dimanche dernier, en remportant les deux manches, le Bruxellois Lucas Coenen, du haut de ses seize ans, avait remporté le premier GP Mx2 de sa carrière sur un podium 100 % belge avec sur la deuxième marche, Liam Everts, victorieux en Allemagne au début du mois et Jago Geerts qui a confirmé, avec sa Yamaha, son retour aux affaires. Après un joli début de saison qui l’avait vu mener le championnat, Geerts a manqué deux Grands Prix à cause d’une blessure au poignet. De retour depuis deux courses, il reste le meilleur Belge au classement provisoire avec sa quatrième place actuelle à 58 points du leader, l’Italien Andrea Adamo (KTM), Liam Everts étant cinquième à égalité de points avec Geerts après les dix premiers rendez-vous (sur dix-neuf prévus cette saison). Après ces deux victoires belges en MX2, coup sur coup, nos compatriotes se sont déjà imposés cinq fois, enlevant donc 50 % des succès possibles. Pas mal…

“Mon résultat à Sumbawa est d’autant plus encourageant que j’y ai vécu un samedi pénible à cause d’une sale fièvre, relate Geerts, alors pas à 100 % donc. Pourtant j’ai su réussir le ''holeshot'' (meilleur départ) avant de finir cinquième de cette première manche. Dimanche, ce n’était pas encore vraiment top mais cela allait mieux et j’ai pu accrocher le podium (troisième) de la seconde course et du classement final du GP” conclut Jago qui ne visera qu’une chose, ce week-end à Lombok : une quatrième victoire au général cette saison, après celles signées en Argentine, Sardaigne et Portugal. Histoire, aussi, de se replacer plus concrètement encore dans la course au titre, son objectif avoué après avoir terminé vice-champion trois saisons d’affilée.

En MxGP, le Français Romain Febvre (Kawasaki) rêve de quitter l’Asie invaincu mais il devra à nouveau composer principalement avec l’Espagnol Jorge Prado (GasGas), son dauphin à Sumbawa et le leader du championnat (505 pts devant Febvre, 404). Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM/386) est toujours absent vu sa chute au GP d’Allemagne, tout comme notre compatriote Brent van Doninck (Honda).

Après cette tournée indonésienne, le championnat reviendra en Europe mi-juillet pour le GP de Tchéquie à Loket, avant le GP de Flandres le 23 juillet à Lommel.

Horaire des courses dimanche (en heure belge): Manche1 MX2 à 18h15, Manche 1 MXGP à 19h15, Manche 2 MX2 à 21h10, Manche 2 MXGP à 22h10.