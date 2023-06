24 Heures de Spa : les 10 incontournables

1. Arrivez tôt et équipés au circuit

Ce n’est pas la F1, mais les organisateurs attendent tout de même plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ce samedi. Même si le départ n’est effectivement qu’à 16h30, soyez prévoyants afin d’éviter toute mauvaise surprise et de perdre des heures dans les embouteillages. Le pic du trafic est attendu entre 10 et 13h. Si vous débarquez avant 9h, pas de souci. Sinon, essayez de plutôt prendre la route via Liège, Aywaille et Moulin du Ruy pour arriver directement dans le village de Francorchamps et éviter ainsi la sortie de l’autoroute. Ou alors sortez à Spa.

Les parkings autour du circuit sont payants au prix de 10 euros par jour. Il y a moyen de trouver des places gratuites dans le village, mais vous aurez alors une demi-heure de marche… Si vous laissez votre voiture dans un champ, pensez qu’il peut pleuvoir afin de devoir éviter de devoir payer un tracteur au moment où, fatigués, vous voudrez retourner chez vous. Fermez bien votre véhicule. Prévoyez des bonnes chaussures de marche (voire des bottes s’il pleut), un parapluie (indispensable), une radio ou des écouteurs pour entendre les commentaires du speaker (la sono tout autour du circuit n’est pas top), votre liste des engagés et un sac à dos avec votre pique-nique ou du moins un peu de victuailles car autour du circuit c’est cher et surtout vous risquez de devoir faire la queue longtemps pour vous nourrir. Dernier petit conseil : prenez toujours avec vous un paquet de mouchoirs ou un rouleau de papier toilettes. On ne sait jamais…

2. Quatre courses annexes pour chauffer le public

Le programme annexe, en prélude des 24H, est copieux. Autant en profiter. La première course, celle des Formula Renault Régional by Alpine par laquelle est passé il y a quelques années le pilote de F1 Oscar Piastri, débutera à 9h30. On aura ensuite droit au Lamborghini Super Trofeo (avec Ugo de Wilde, Gilles Stadsbader, Amaury Bonduel, Cédric Wauters, Nigel Bailly, Renaud Kuppens et Serge Doms), au McLaren Trophy Europe et enfin au GT4 Europe et Scandinavie avec 62 voitures et là aussi des chances de victoire belge pour les Toyota de Stéphane Lémeret et Antoine Potty, la Camaro de Kenny Herremans, l’Aston Martin de Rodrige Gillion ou la BMW M4 de Benjamin Lessennes. L’occasion, pourquoi pas, de voir ces sprints souvent très disputés à trois endroits différents : la chicane, la Source et le Raidillon. Et rendez-vous dans la grande tribune face aux stands F1 si un (ou plusieurs) des douze Belges roulant en prélude monte sur le podium.

3. Visite du paddock et chasse à Valentino Rossi

Valentino Rossi joue le jeu et consacre chaque jour du temps à ses nombreux fans. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

Entre les courses annexes ou après la dernière, si vous possédez le supplément paddock (32 euros en plus de l’enceinte générale), c’est l’occasion de venir faire un tour derrière les stands (on n’y voit malheureusement quasi plus les voitures ni le travail des mécaniciens, sauf dans certains stands endurance), d’admirer les beaux camions, de croiser quelques pilotes derrière leur box ou dans la zone des structures d’accueil où la majorité des équipes se restaurent. Si vous voyez un gros attroupement au niveau des derniers stands F1, à l’intérieur du virage de la Source, avec beaucoup de jaune fluo et de numéros 46, c’est normal : il s’agit du rendez-vous des fans de Valentino Rossi qui loge dans son motor-home derrière son garage. Vous ne pouvez pas revenir de Francorchamps sans une photo (même de loin), une dédicace ou encore mieux un “selfie” avec la star qui joue le jeu et rencontre ses fans une à deux fois par jour. Prévoyez tout de même d’être là tôt, un brin de patience et surtout laissez-le se concentrer sur sa course après le départ.

4. Démos Supercars et Moto GP VDS avec Tony Abolino et Sam Lowes

La McMurtry électrique ayant établi le nouveau record de Goodwood prendra la piste en prélude des 24H. ©DR

Marc VDS est de retour sur quatre roues aux 24H, mais aussi deux en Démo... ©LPR PHOTOGRAPHY LUCIEN RENARD

Entre 15h et 15h25 est prévue la cinquième et dernière Démo Curbstone de Supercars que vous ne pourrez quasi jamais voir ailleurs comme la Lamborghini SCV12, l’Apollo Intensa Emozione, une Praga Bohema ou la fameuse McMurtry Electric. À ne pas manquer. Cela sera suivi à 15h55 par un tour de la nouvelle Maserati GT2 et, surprise, de répliques de Moto2 aux couleurs Marc VDS (associé au team Boutsen en GT3) pilotées par Tony Arbolino, candidat au titre mondial de la catégorie, et au multiple vainqueur de GP Sam Lowes. Les pilotes et leurs bolides pourront ensuite être approchés dans un stand.

5. Pitwalk à éviter si vous n’aimez pas les bains de foule

Un monde de fou pour le pitwalk, quelques minutes avant le départ. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

La mise en grille à moins d’une heure du départ et le fameux “Grid Walk” qui, honnêtement, ne vaut pas les 110 euros de supplément. L’an dernier, c’était hypermal organisé, il y avait tellement de monde que les GT3 arrivaient difficilement à leur emplacement, qu’on ne les voyait même plus et que la police a dû intervenir pour faire dégager les gens tout juste à temps pour le départ. Plutôt que de vous faire marcher et crier dessus, si vous n’êtes pas VIP ou invité par un team, profitez plutôt de ce moment de calme avant la tempête pour vous réserver un bel emplacement en tribune. Il y a d’autres moyens, moins stressant, pour faire une photo et commenter sur Instagram “J’y suis.”

6. Le départ à 16h30 depuis la tribune du Raidillon

C’est l’un des moments les plus forts de la saison automobile belge, avec l’envol du GP de Belgique de F1 et du WEC. Le nec le plus ultra (si vous n’êtes pas invité à une terrasse) est d’y assister depuis le haut de la nouvelle tribune couverte du Raidillon. Il y a 4500 places assises incluses dans le prix du ticket enceinte générale. La règle est celle du premier arrivé, premier servi. Donc les plus mordus garderont leur emplacement, plutôt vers le haut avec vue sur la chicane et le grand écran, dès 9h du matin. Après 16h, il sera très difficile voire impossible d’encore y trouver de la place. L’autre option, surtout s’il pleut, est la nouvelle tribune couverte dans la descente, entre la Source et le Raidillon. Avec une belle vue aussi sur la pitlane endurance. L’ambiance lors du tour de chauffe et des premiers tours est inoubliable.

7. Le tour du circuit, une belle promenade de 7 km

Après les premiers arrêts intervenant après un maximum de 65 minutes, les tribunes se désemplissent et les fans les plus sportifs se lancent généralement, en famille ou entre amis, dans un long tour du circuit avec des arrêts obligatoires dans la ligne droite des Combes où les meilleurs GT3 flirtent avec les 300 km/h avant un gros freinage lui aussi impressionnant, au virage de Bruxelles, sans oublier le “speaker corner”, le très rapide Double Gauche avant de couper pour revenir vers les paddocks ou alors de poursuivre la promenade vers le “Pif Paf” avec retour vers Blanchimont et la Chicane via une petite route située entre la piste de karting et un petit cours d’eau baptisé l’Eau Rouge.

8. Magique ambiance de nuit

Le Raidillon de nuit, un monument encore plus majestueux. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

La magie des 24H se ressent surtout au début de la nuit avec le ballet des phares. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

Après un petit détour dans la Fans Zones pour se restaurer (prévoyez tout de même un bon quart d’heure et un billet de dix euros pour un hamburger ou un mini-sachet de frites avec une boisson), il est temps vers 23h de retourner dans les tribunes ou au pied du Raidillon pour en prendre plein les yeux avec l’ambiance nocturne. Un spectacle son et lumière hallucinant avec les GT3 laissant s’échapper des étincelles nettement plus visibles de nuit. L’impression de vitesse est plus importante encore à la lueur des phares, pour les pilotes comme pour le public. C’est à ce moment-là aussi que les fans commencent à sortir leur chrono pour calculer l’évolution des écarts entre les leaders et s’intéressent au travail des mécaniciens et au bal bien orchestré des pitstops. Manque juste à notre carte postale le feu d’artifice qui, hélas, a été supprimé…

9. Les Franco… folies avec Martin Solveig

À partir de 20h, la Fans Zone au pied du Raidillon se transforme en aire de concert avec sur scène Loulou Players, Dave Lambert et la star Martin Solveig. Environ 5 à 6h de musique en plein air, avec un spectaculaire show laser, pour se distraire, un peu, de la ronde des 24h. Un autre genre de Franco… folies. Avec une oreille pour entendre les groupes et l’autre le hurlement des GT3 escaladant le Raidillon. Tout cela évidemment sans le moindre supplément.

10. Le podium final dans la Fans Zone

Pilotes et voitures se retrouvent dans la Fans Zone après l'arrivée pour la cérémonie du podium. ©LPR PHOTOGRAPHY LUCIEN RENARD

C’est une chouette initiative lancée l’an dernier. Plutôt que d’utiliser encore l’ancien podium, la remise des trophées sera faite vers 16h45 sur la scène des concerts de la veille. L’occasion pour les fans restés jusqu’au bout (plus de 50 % repartent la nuit du samedi et ne reviennent pas) de venir applaudir une dernière fois les héros de cette édition qui vous auront fait vibrer et tourner la tête durant plus de 24h. Avant de remonter vers votre voiture et de rentrer chez vous avec pleins de souvenirs et le son encore des GT3 dans la tête.

Cadre 1 : Combien cela coûte ?

Parking : 10 euros

Camping : 130 euros

Entrée générale : 47 euros

Entré générale avec paddocks : 79 euros

Grid Walk : 110 euros

Dimanche seul : 37 euros

VIP samedi : 500 euros

VIP week-end : 680 euros

Comment suivre les 24h en direct ?

Si vous n’avez pas l’occasion de venir sur place, vous pouvez suivre l’épreuve 24h sur 24 via le streaming en direct disponible via le site GT World Challenge. Vous pourrez y écouter les commentaires avisés (avec un peu d’humour) de nos collègues Laurent Mercier et Thomas Bastin. Vous pouvez aussi avoir accès au live timing et vous ne raterez pas une seconde, pas un fait de course de notre double tour d’horloge.