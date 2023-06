Il y a six semaines tout d’abord sur le grand Nürburgring où la nouvelle 296 GT3 du Frikadelli Racing a remporté sa première grande victoire en battant à domicile l’armada des constructeurs allemands avec l’équipage Earl Bamber, Nyck Catsburg, David Pittard et Felipe Lazer.

Puis il y a deux semaines bien sûr lors des 24H du Mans où Ferrari a renoué avec le succès absolu cinquante ans après avec sa 499P Hypercar.

À lire aussi

De quoi aborder le double tour d’horloge spadois en confiance pour l’écurie officielle AF Corse alignant deux 296 GT3 en catégorie Pro, la 51 d’Alessio Rovera, Niklas Nielsen et Robert Shwartzman et la 71 de Daniel Serra, Davide Rigon et Antonio Fuoco, soit six pilotes sous contrat usine.

Il n’y a donc aucune raison pour que AF Corse, déjà victorieuse chez nous il y a deux ans au sprint avec la 488 du trio Nielsen-Pierguidi-Ledogar, ne puisse viser une cinquantième victoire sur un double tour d’horloge. Ce qui serait un cinquième triomphe pour le “Cheval Cabré” aux 24H de Francorchamps après ceux de la 166MM de Luigi Chinetti et Jean Lucas en 1943, la 375 MM de Giuseppe Farina et Mike Hawthorn quatre ans plus tard et dans le nouveau millénaire la 550 Maranello GT1 de Fabrizio Gollin, Luca Cappellari, Enzo Calderari et son épouse Lylian Bryner en 2004.

”Il est clair que rééditer mon succès d’il y a deux ans est l’objectif,” confirme le jeune Danois Niklas Nielsen, pilote de la Ferrari 499P qui s’était élancée en pole au Mans avec Antonio Fuoco. Avant de rencontrer quelques soucis. Les deux espoirs de la Scuderia ont l’esprit revanchard.

A ce jour, seule Audi a réussi à remporter ses trois doubles tours d’horloge la même année, Audi en 2012.