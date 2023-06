Alors Jules, tout d'abord cela fait quoi d'être battu en qualifications par sa copine (ndlr : Michelle Gatting et les Iron Dames se sont qualifiées 4e alors que la Mercedes 88 a raté de peu la Super Pole réunissant les 20 plus rapides) ?

"(Il sourit) Je suis content pour elle (ndlr: finalement les Iron Dames 12emes). On savait que cela pouvait arriver en cas de pluie apparaissant après la Q1 quand on connaît le système de qualifications. J'ai fait P6 dans ma série, mais cela a été un peu compliqué pour Timur. Ce n'est pas bien grave quand on part pour 24h, mais bon. Après trois poles consécutives, mon équipier Rafaelle Marciello était tout de même fort déçu de ne pouvoir viser la passe de quatre."

Que faudrait-il faire pour éviter que cela ne se reproduise ?

"Peut-être déjà intervertir l'ordre des groupes en finissant par les 4e pilotes et la majorité de Bronze. C'est dommage. D'habitude la Super Pole réunit les 20 meilleurs pilotes GT de la planète."

Que pensez-vous du problème de poids avantageant certains pilotes ?

"Ce n'est pas très fairplay. Je prends l'exemple de Doriane Pin qui pèse 34 kilos de moins que moi. Je l'ai charriée avec cela au Mans en disant qu'elle avait de la chance. Elle m'a répondu que cela ne changeait rien, mais j'ai demandé à ingénieur de me faire le calcul et sur une LMP2 au Mans cela faisait 1,25 seconde au tour d'avantage. En GT3 ici, il y a un poids moyen et donc les Iron Dames doivent embarquer 22 kilos de lest ce qui désavantage d'ailleurs Sarah et Michelle qui sont grandes. Mais les filles ne sont pas les seules à être avantagées. Reshad De Gerus que je manage, Will Stevens, Gabriel Aubry, Dries Vanthoor, Charles Milesi, Kamui Kobayashi sont tous des poids plumes. Je me souviens aussi avoir été handicapé avec mes 80 kilos face à mon équipier Pipo Derani pesant 58 kg. Cela frustre pas mal de pilotes et il faudrait se pencher sur le problème. On parvient à le faire en karting de location alors pourquoi pas en championnat du monde d'endurance ? Pendant les 40 secondes de refueling, on pourrait fixer du plomb dans la voiture dans une boîte et tout le monde roulerait ainsi au même poids. Ce serait plus équitable."

Vous n'arrêtez pas de rouler. Combien de week-ends de courses à votre programme cette année ?

"37 ! C'est déjà ma 23e ce week-end!"

Un record ?

"Pour un licencié d'Andorre certainement !"

Pourquoi avoir arrêté de courir sous licence française ?

"L'an dernier, je n'ai même pas été invité à la remise des prix FFSA. Du coup, j'ai pris ma licence à Andorre."

"J'habite à Andorre et donc j'avais le choix. Je n'ai plus envie de polémiquer, mais en gros c'est une réaction au fait que je n'ai même pas été invité l'an dernier à la remise des prix FFSA alors que j'avais quand même gagné les 12H de Bathurst, les 24H de Spa, que j'étais champion GT World, 3e de l'ADAC,... Ils m'ont juste cité alors qu'ils ont remis des volants en or à certains autres. Du coup, j'ai pris cette décision et pas mal d'autres pilotes m'ont dit que j'avais raison... Maintenant, je reste Français dans mon coeur et quand l'an dernier, sur le podium, j'entendais la Marseillaise, j'en avais les larmes aux yeux. Je n'ai aucun regret par rapport à mon choix."

Et à celui d'arrêter très vite la monoplace pour vous diriger vers le GT ? Vous n'aviez pas envie de tenter votre chance et d'essayer de monter jusqu'en F1 comme votre papa ?

"Quand je vois que je me bats avec des gars comme Rafaelle Marciello ou Antonio Fuoco qui ont été jusqu'aux portes de la F1, je me dis que j'aurais peut-être pu y arriver. Mais quand j'entends que des pilotes de F2 viennent demander pour avoir un test avec Mercedes en GT, je me suis dit que j'ai eu raison de n'investir que 100.000 euros pour un titre de vice-champion F4 derrière Antoine Hubert avant de partir en GT. Je suis heureux chez Mercedes où je gagne ma vie et des courses. Mathieu Jaminet est un autre bel exemple. Je n'avais de toute manière pas les budgets nécessaires pour continuer en monoplace."

Pourquoi la Mercedes qui a encore gagné avec vous Daytona et Bathurst cette année plus les récentes 6H du Castellet est-t-elle toujours aussi performante ?

"Il y a beaucoup de nouvelles GT3 comme les Corvette, BMW, Porsche, Ferrari. Notre base date de 2016. C'est fiable et surtout les équipes et les pilotes la connaissent sur le bout des doigts. On l'exploite mieux, on gère bien l'usure des pneumatiques."

Et vous bénéficiez aussi d'une bonne BOP, la Balance de Performances...

"Je dispute pas mal de championnats et la BOP de SRO est la mieux faite. Même quand elle est un peu moins favorable comme cette année à Spa car on a gagné l'an dernier, vous pouvez toujours quand même vous battre pour la victoire."

Jules Gounon compte disputer 20h sur 24 avec Rafaelle Marciello. ©LPR PHOTOGRAPHY LUCIEN RENARD

Ce sera donc encore votre objectif cette année ? Garder le titre aux 24H ?

"Bien sûr ! Notre équipage est un peu moins performant car Daniel Juncadella a été remplacé par Timur Bogulavsky qui n'est pas un pilote pro mais un bon silver. Mais nous aurons une stratégie agressive et il est prévu que Rafaelle et moi roulions dix heures chacun. Je pense donc qu'on a toujours nos chances. Il va falloir survivre aux premières heures de course, la pluie, la nuit. Dimanche matin, il reste généralement cinq à six autos encore en lice pour la gagne et on compte bien en faire partie."

On parle plus de vous en France ou en Belgique ?

"Je ne fais pas ce sport pour me retrouver dans le journal, mais un peu plus de reconnaissance de temps en temps ferait du bien."

"Après Spa l'an dernier, certainement chez vous. Les médias français parlent plus du Mans, mais moins de Spa et de sport auto en général. Mais bon je ne fais pas ce sport pour être dans le journal même si un peu plus de reconnaissance de temps en temps ferait du bien... "

Comment comparez vous Spa au Mans et aux autres grandes courses d'endurance ?

"Pour moi, comme en tennis, on a quatre grands chelems : Daytona, Le Mans, le Nürburgring et Spa. Francorchamps, c'est la course des passionnés, la plus dure à gagner, une course de fou. Il faut avoir déjà fait un redépart après voiture de sécurité, de nuit, avec 60 voitures quasi égales pour se rendre compte."

Où en êtes vous avec Mercedes niveau contrat ?

"J'ai signé jusqu'à fin 2025 et je me sens très bien ici. Je ne pense donc pas aller voir ailleurs..."

Une nouvelle Mercedes GT3 est-elle dans les cartons ?

"Je ne sais pas vraiment ce que l'on peut dire là-dessus. Il vaudrait mieux que vous posiez la question à notre responsable de la compétition..."

Espérez-vous pouvoir redisputer Le Mans l'an prochain avec Mercedes en GT3 ?

"Je suis heureux de voir que 80% des pilotes qui sont devant en Hypercar viennent du GT"

"Oui bien sûr. Les deux prochaines années. Mais le rêve ultime serait de pouvoir disputer cette course en Hypercar. Malheureusement, il n'existe pas de projet en ce sens du côté de Mercedes pour le moment. Je suis heureux par contre de voir que 80% des pilotes qui vont vite en Hypercar aujourd'hui viennent du GT qui n'est clairement pas une sous-catégorie."

Qui sont selon vous les trois pilotes les plus rapides en GT3. Les trois qu'il est le plus difficile de doubler ?

"Je ne vais donc pas citer mon équipier Marciello car je ne me retrouve jamais en piste en même temps que lui! Je dirais Nyck Tandy, Antonio Fuoco et Dries Vanthoor. Je vais vous raconter une anecdote. Aux 24H du Ring, j'étais en bagarre durant un relais avec Tandy. Soudainement il s'est mis à pleuvoir fort. Il a ralenti et m'a laissé passer. Je pensais qu'il avait un problème. J'ai ouvert la route et je me suis fait piéger quelques kilomètres plus loin avec un gros travers sous la flotte. Il m'a repassé et après le relais j'ai été le trouver et il m'a confié qu'il l'avait fait exprès en vieux renard de 38 ans pour me laisser ouvrir la route. J'ai appris quelque chose ce jour-là."

Une troisième victoire à Spa dimanche serait le point culminant de votre saison ?

"Daytona et Bathurst étaient déjà deux très belles victoires cette année. Un rêve éveillé. Après l'objectif était de gagner le Ring mais on n'y est pas parvenu. Maintenant il reste Spa... "

"Je serais très fier de pouvoir offrir une troisième victoire à mon grand-père de 86 ans."

Qui est l'équipe ou la marque à battre selon vous ?

"Je pense que Ferrari va être très fort. La 296 s'est déjà imposée au Ring il y a quelques semaines. Ils ont deux très solides équipages. Oreca a frappé fort avec cette GT. AF Corse est aussi une équipe très expérimentée. Mais je vais quand même essayer. Je repense à ces deux victoires ici avec mon grand-père, vice-champion d'Europe de course de côte, et mon père au pied du podium. J'étais si fier. Je veux leur offrir encore ce bonheur surtout que mon papy de 86 ans ne pourra pas être là suite à quelques soucis de santé. Mais il va tout suivre en streaming..."