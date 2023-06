24H de Spa : une course d’endurance devenue un long sprint

La BOP

”La fameuse Balance de Performances n’existait pas à mon époque où des Jaguar débarquaient avec de gros moteurs et des pneus Dunlop pour contrer les BMW, Volvo, Ford Sierra ou Rover Vitesse. Il y avait beaucoup plus de libertés techniques. Chaque année, il y avait un constructeur favori. Aujourd’hui, les sept ou huit marques sont toutes sur un pied d’égalité grâce à cette fameuse balance de performances. Peu importe votre moteur, votre poids, votre consommation, le législateur s’assure qu’aucune marque ne soit favorisée et que tout le monde puisse avoir ses chances. C’est cela qui fait le secret de la formule. Vous ne pouvez donc logiquement plus faire la différence grâce à votre matériel.”

La fiabilité

”Dans le temps, on ne pouvait jamais rouler durant 24 heures à fond. Il fallait ménager sa monture. Faire attention aux transmissions, aux cardans, aux suspensions. On ne tirait pas toujours dans le moteur. Il fallait éviter les vibreurs, soulager la boîte. Tandis qu’aujourd’hui c’est à fond tout le temps avec des mécaniques quasi devenues incassables. On ne voit plus de tortue s’imposer face aux lièvres.”

Circuit moins dangereux

”En 40 ans, même si le tracé est identique à l’exception de la chicane Bus Stop, il a fortement évolué en devenant moins dangereux. Dans les années 80, si vous vous loupiez au Raidillon, cela pouvait faire mal. Idem au Double Gauche ou à Blanchimont où il n’y avait pas autant de dégagements. Quant à la chicane, elle était jadis très cassante avec de gros vibreurs. Les meilleurs pilotes pouvaient encore faire la différence. Aujourd’hui, tous les pros se tiennent en une demi-seconde, une seconde maximum. Il n’y a plus qu’en cas de pluie où vous voyez encore de grosses différences.”

Arrêts obligatoires toutes les 65 minutes

”Soit quasi toutes les heures. Septante minutes en cas de “Full Course Yellow”. En tirant sur les relais, vous pouvez donc réussir, au mieux, à vous arrêter 21 fois. La marge est faible. Un pilote peut faire un double relais bien sûr, plus étant plus rare. Il n’y a donc plus moyen de faire une différence en sirotant du carburant et donc en rallongeant les relais pour en gagner deux ou trois sur les 24h. C’est tout simplement interdit.”

Pneumatiques identiques

”Là encore tout est réglementé par un souci d’équité avec un manufacturier unique (Pirelli), seulement deux types de gommes (les slicks et les pluies). Même la pression est bien délimitée avec une fourchette imposée ainsi que le carrossage. Bien loin de jadis où il y avait trois ou quatre marques de pneumatiques différents. Chaque voiture a droit à 30 trains de pneus pour la durée du meeting, soit essais libres, qualifications et course, avec un de plus si vous participez à la Super Pole. Certaines GT3 comme les Mercedes et les Audi usent moins les pneus et peuvent donc faire plus facilement des doubles relais. C’est plus compliqué pour les Porsche et les BMW.”

Pitstops réglementés

”Aujourd’hui vous pouvez aussi moins faire la différence dans les stands car la vitesse de remplissage est réglementée afin que tout le monde passe le même temps à la pompe. Il n’y a que sur le changement de pneumatiques que vous pouvez grappiller quelques secondes. Même l’arrêt pour changer les freins est désormais prévu et identique pour tous afin de ne pas favoriser l’un ou l’autre constructeur pour qui le changement de plaquettes prendrait plus de temps.”

Non-respect des limites de la piste

”C’est devenu un enfer qu’il fait gérer au mieux. Pour la direction de course, mais aussi pour les pilotes. Vous pouvez perdre la course juste à cause d’un “Drive Through” nettement plus coûteux (1 minute environ) qu’à l’époque où l’on utilisait que la pitlane dite endurance. Car aujourd’hui il faut parcourir les deux pitlane à allure réduite. Une erreur de pilotage n’est plus aujourd’hui directement sanctionnée. C’est le nivellement pas le bas.”

La voiture de sécurité lancée en cas d’accident a pour effet de regrouper le peloton derrière le leader et donc de relancer la course. Le but est donc de rester dans le tour du leader jusqu’aux deux ou trois dernières heures où les meilleurs pilotes, les plus frais, passent à l’attaque comme en sprint.