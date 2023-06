24H Spa : super-pole pour Matteo Cairoli (Porsche Huber), Top 10 pour Boutsen VDS devant Comtoyou

À lire aussi

L'Italien Matteo Cairoli a eu le dernier mot au volant de la Porsche 911 GT3-R N°20 du Huber Motorsport. Pour un dixième de seconde, le Porschiste transalpin a eu le dernier mot sur son compatriote Alessio Rovera sur la Ferrari 296 GT3 N°51 du clan AF Corse. La belle italienne est la voiture de la catégorie-reine Pro la mieux classée.

La deuxième ligne sera également partagée par une voiture Bronze et une voiture Pro avec la Porsche 911 GT3-R N°911 Pure Rxcing de Klaus Bachler, qui s'est loupé dans sa deuxième tentative à Stavelot, et la Lamborghini Huracán N°6 K-PAX Racing pilotée par Frank Perera.

Le Top 5 est complété par la meilleure GT3 de la catégorie Gold, la McLaren N°5 Optimum Motorsport. Bas Leinders, chef d'orchestre de l'écurie britannique, appréciera ! La première Audi R8 LMS Evo, la N°40 Tresor Racing, est 6ème grâce aux efforts de Ricardo Feller.

Dans les rangs belges, on salue le Top 10 combiné d'une deuxième place en Gold de l'Audi R8 LMS Evo N°9 Boutsen VDS. Le Français Aurélien Panis n'échoue qu'à sept dixièmes de la pole. Il faut remonter à 2012 pour voir l'écurie d'Olivier Lainé aussi bien classée sur la grille. On retrouve juste derrière le Comtoyou Racing et notre compatriote le mieux placé avec Sam Dejonghe sur l'Audi R8 LMS Evo N°12 grâce aux efforts de son équipier suisse Lucas Légeret.

Douzième place pour les Iron Dames. Doriane Pin s'est chargée de qualifier la Lamborghini Huracán N°83 qu'elle partage avec Sarah Bovy. Sans une seconde pleine perdue dans le secteur 2, la Française aurait sans doute terminé dans les cinq premiers. Fred Vervisch s'est qualifié 13ème sur l'Audi Comtoyou N°11 qu'il partage avec Gilles Magnus, juste devant la Porsche "Grello" N°92 de Laurens Vanthoor. Enfin, Baptiste Moulin prendra le départ depuis la 20ème place sur la Lamborghini Huracán N°60 VSR, son équipier Marcus Paverud ayant fermé la marche en super-pole.

Le Top 20 de la super-pole :