GP d'Autriche : Verstappen plus fort que les Ferrari

"Un bon début d’un long week-end car c’est toujours très serré ici", commente Max. "Nous sommes bien placés pour dimanche et les conditions seront sans doute différentes ce samedi mais la voiture est rapide, donc ce sera à nous de faire le job".

Chez Ferrari, on a repris des couleurs avec Leclerc 2e et Sainz 3e. Mais il sera très difficile de faire sauter le bouchon hollandais. "Au final, quand on voit les temps, il ne m’a pas manqué grand-chose", admet Leclerc. "C’est dommage mais je ne m’attendais pas à nous voir si proches des Red Bull".

Si on souligne le beau 4e chrono de Lando Norris (McLaren), Sergio Perez, piégé par les limites de la piste, a de nouveau mordu la poussière. Seulement 15e, le deuxième pilote Red Bull doit se ressaisir dès ce samedi.