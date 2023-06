La Maserati GT2 officiellement dévoilée aux 24 Heures de Spa

Voici la descendante de la légendaire MC12 : la GT2, basée sur la supercar MC20 ! ©MB

Basée sur la supercar MC20, la GT2 est animée par un V6 biturbo de 630 chevaux. Elle est dotée d'une monocoque ultra-légère en fibre de carbone, d'une direction totalement électrique et d'une pré-chambre à combustion innovante avec deux bougies. Un système qu'on retrouve notamment en Formule 1 ! Bien entendu, elle est équipée de tous les artifices des GT actuelles avec un aileron arrière ajustable, un différentiel à glissement limité ou encore un ABS et un contrôle de traction.

Les débuts de la Maserati GT2 sont prévus pour les dernières manches des GT2 European Series 2023 avant de disputer une saison complète en 2024. On devrait également la retrouver dans d'autres championnats acceptant les GT2 et, pourquoi pas, aux 24 Heures de Spa. On sait que l'ajout des GT2 à la classique ardennaise est toujours dans les cartons de SRO. De quoi marcher sur les pas de la légendaire MC12 GT1 ?