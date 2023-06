À lire aussi

Il n'y en a eu que pour Gilles Stadsbader et son équipier italien Mattia Michelotto au volant de la Huracan N°6 du Vincenzo Sospiri Racing. Partie en pole grâce aux performances de Michelotto en qualifs, la Lambo blanche creusait d'emblée une avance substantielle, Stadsbader prenant le relais avec un petit pécule. Mais cet écart était réduit à néant suite à l'intervention du safety car suite à une voiture à l'arrêt au Pif-Paf. La course était relancée pour deux tours et à la relance, Stadsbader parvenait à contenir le Français Adam Eteki sur la Huracan N°12 du Boutsen VDS. Ce dernier allait par la suite devoir affronter un incisif Brendon Leitch sur la Huracan N°86 Leipert Motorsport, avant d'écoper d'un drive through convertie en pénalité de temps pour non-respect de la durée minimale du pit stop obligatoire.

Deuxième victoire en trois tentatives

La bagarre entre les deux jeunes loups faisaient les affaires de Stadsbader, frappé par une pénalité de 1,2 seconde pour une infraction en pitlane, pour creuser une avance suffisante pour l'emporter. C'est la deuxième victoire de la saison pour le jeune Courtraisien qui dispute cette année sa première saison complète en sport automobile. Leitch termine à 396 millièmes du duo Michelotto-Stadsbader tandis que le Bruxellois Ugo de Wilde récupère la troisième marche du podium sur la Huracan N°10 Iron Lynx qu'il partage avec Rodrigo Testa. Après un début de course prudent et un pit stop lent, le Safety car a profité au duo belgo-portugais pour revenir au contact. C'est le deuxième podium du tandem à la Lambo jaune.

Un troisième mousquetaire échoue au pied du podium. Pour les débuts de Totaalplan Racing en Super Trofeo, l'animateur du Belcar Cédric Wauters prend une belle quatrième place. Un Top 5 auquel devait accéder Amaury Bonduel. Revenu au quatrième rang sur la Huracan N°28 Grupo From by BDR Compétition après avoir directement débuté son week-end en qualifications suite à un problème technique en essais libres, le Brabançon a été frappé par une pénalité le faisant chuter au 19ème rang. Dommage.

Chez les autres Belges, malgré une pirouette au Bus Stop, Nigel Bailly (CMR N°40) finit 28ème et 5ème en catégorie Am, trois rangs devant Renaud Kuppens (Boutsen VDS N°2) tandis que Serge Doms (Grupo From by BDR N°17) a fini sa course dans le bac de la Source. Course 2 samedi matin à 10h25.