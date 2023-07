Le constructeur munichois a dû attendre 27 ans avant de s’imposer pour la première fois, en 1965, avec la 1800TI/SA d’un certain Ickx, Pascal (associé à Gérard Langlois van Ophem) précédant d’un an son petit frère Jacky sur une 2000 ti.

En 1970, on passe aux plus gros cubes avec le succès d’une Alpina avant quatre ans de domination des 3.0 CSL et CSI de 1973 à 1976.

Après les séries 5 (la 530i de Joosen-Andruet en 1977 puis la 528i de Heyer-Hahne-Joosen en 1982), place à la 635 CSI lauréate en 1983, 1985 et 1986 avant trois premières places de la M3 (1987, 1990 et 1992) et les cinq d’affilée des 318is puis 320 de 1994 à 1998.

Après un long break de 17 ans, l’hélice revenait triomphante en GT3 avec la Z4 d’abord en 2015 puis la grosse M6 en 2016 (avec Maxime Martin) et 2018.

Au total, on parle de 24 plus grandes coupes, un record loin de pouvoir être battu. Si ce n’est par BMW elle-même. Pourquoi pas lors de cette 75e édition ? Ce qui ferait tout juste une victoire sur trois dans le palmarès. Avec deux M4 Pro alignées par deux teams ayant déjà remporté la course à deux reprises lors des douze dernières années GT3, les possibilités sont réelles. “Oui, on a nos chances, reconnaît Vincent Vosse dont le dernier succès remonte déjà à 2014 avec Audi. Il faut une bonne stratégie, bien gérer les pneumatiques avec la météo qui s’annonce changeante et surtout un peu de réussite. Celle qu’il nous a manquée lors des dernières éditions. La BOP est OK et nos voitures semblent compétitives. Maintenant, il n’y a plus qu’à… ”

Les espoirs de BMW reposeront sur les épaules de Vanthoor-Weerts-S. Van der Linde (n°32) et Martin-Rossi-Farfus (n°46) du côté de WRT, Harper-Hesse-Verhagen (N°998) et Eng-Wittmann-Yelloly (n°98) dans le clan Rowe, récent deuxième des 24H du Ring à 26 secondes de la première place.

Bien dans le coup, la star Valentino Rossi (”il va rester avec nous longtemps,” a indiqué le boss de BMW Motorsport) peut viser le podium absolu. “C’est possible oui et ce serait de la folie,” conclut Maxime Martin qui, avec son père Jean-Michel (deux en Ford et deux en BMW), comptent trois victoires en BMW.