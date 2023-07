24H Spa : Cairoli pour le bonheur de ses équipiers amateurs

À lire aussi

Matteo Cairoli fait partie de ces mercenaires. Faisant office de capitaine sur la Porsche 911 GT3-R du Huber Motorsport engagée en Bronze Cup, ce porschiste endurci savait qu'il n'avait aucune chance de se qualifier dans le Top 20 à la régulière en partageant son volant avec deux jeunes loups et un gentleman. L'Italien a donc saisi sa chance à deux mains pour signer la pole. Jeannes Fittje, Tim Heinemann et Antares Au pourront ainsi se vanter d'être partis en pole position des 24 Heures de Spa ! À l'heure où les équipages PRO cadenassent tout, c'est rare pour être souligné. "C'est effectivement inattendu mais cette Porsche est très rapide", sourit Matteo.

La Porsche N°20 devrait toutefois rétrograder dans la hiérarchie après la salve des premiers relais. Partageant la première ligne, Ferrari AF Corse n'est visiblement pas si affecté que ça par la BoP, contrairement aux cancans dans le team de Piacenza.

Il faudra surveiller la remontée des meilleurs fantassins belges, à commencer par Fred Vervisch et Gilles Magnus, 13es sur la meilleure Audi Comtoyou, Laurens Vanthoor, 14e sur la Porsche Grello, et les trois mousquetaires Dries Vanthoor-Weerts-Martin répartis sur les BMW WRT aux portes du Top 20. Dans les catégories inférieures, les Audi Boutsen VDS, Sarah Bovy et Ulysse De Pauw défendront chèrement leur peau.