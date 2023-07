Le leader du championnat allait ensuite s'envoler pour s'imposer avec pas moins de 20 secondes d'avance sur le Mexicain au bout des 24 tours de course.

Carlos Sainz prend la troisième place sur sa Ferrari devant les deux Aston Martin qui complètent le Top 5. Lance Stroll a résisté jusqu'au bout aux assauts de Fernando Alonso.

Auteur d'une brillante course après avoir occupé la deuxième place pendant la première partie de la course, Nico Hülkenberg (Haas) termine sixième et premier pilote à être repassé par les stands pour chausser les pneus slicks. Le Top 8 est complété par Esteban Ocon (Alpine) et George Russell (Mercedes), ce dernier étant également repassé par le box pour mettre les gommes pour piste sèche.

Le départ du Grand Prix d'Autriche sera donné demain à 15 heures. Max Verstappen s'élancera depuis la pole position.