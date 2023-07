GT4 Spa : Potty passager de la pluie en course 2 !

The show must go on aux 24 Heures de Spa et ce sont les GT4 European Series qui ont pris la piste peu après 13 heures pour disputer leur course 2. Sous des hallebardes et malgré plusieurs neutralisations, Antoine Potty et Etienne Cheli se fendaient d'une splendide remontée depuis la 12ème place sur la Toyota Supra GR N°8 Xwift Racing Events.