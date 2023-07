Lamborghini Trofeo Spa : Wauters vainqueur d'une course 2 qui n'a pas eu lieu

Pour éviter aux autres pilotes amateurs peu à l'aise sous la pluie de se faire peur, le drapeau rouge était brandi et la course ne repartait pas, avec un classement au bout de quatre tours sous régime de neutralisation. Ou comment obtenir une fin de week-end en queue de poisson dans le championnat au taureau...

Auteur de la pole position, Cédric Wauters était donc déclaré vainqueur d'une course qui n'a pas eu lieu. Le jeune Belge issu du Belcar et son équipe Totaalplan Racing se souviendront longtemps de leur premier week-end. Wauters termine devant l'Australien Brendon Leitch et l'Italien Edoardo Liberati.

Sans combattre, Amaury Bonduel finit 7ème, deux échelons devant Ugo de Wilde qui n'a même pas pris le volant de son Huracan N°10 Iron Lynx Racing. Gilles Stadsbader est 12ème. Quatorzième place et médaille d'argent en Am Cup pour Renaud Kuppens sur la Huracan N°2 du Boutsen VDS.

Ce sont désormais le McLaren Trophy et les GT4 European Series qui vont prendre la piste. En espérant que les pilotes pourront être libérés pour offrir du spectacle au public.