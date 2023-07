Le prologue des 24H de Spa endeuillé

Le peloton était encore compact car la manche avait déjà été neutralisée sous voiture de sécurité quelques tours plus tôt. Alors que l'on pensait qu'elle allait se terminer derrière la "safety car", l'épreuve a été relancée et le drame est arrivé.

Dans la ligne droite des Combes, une collision en chaîne s'est produite. La monoplace MP de Dilano a tapé le rail à plus de 200 km/h et s'est retrouvée en travers de la piste. Un de ses concurrents n'a pu l'éviter et l'a percuté de côté. Des circonstances hélas fort comparables à celles dans lesquelles est décédé Anthoine Hubert ici même en F2 il y a près de quatre ans. Sauf que cela s'est passé 200 ou 300 mètres plus loin et n'est pas lié au virage du Raidillon. Les monoplaces restent vulnérables lors des impacts à d'aussi hautes vitesses.

Dilano, un Néerlandais de Dordrecht, avait été champion d'Espagne de F4 en 2020. Dix-septième du championnat l'an dernier, il rempilait avec l'équipe MP Motorsport.

A ces vitesses, les pilotes ne voient rien avec le "spray" que le phare rouge à l'arrière de la monoplace devant eux.

On peut mieux comprendre après ce drame pourquoi la course de Lamborghini a été interrompue une heure plus tard après cinq tours sous voiture de sécurité et pourquoi les pilotes de l'épreuve de McLaren ont refusé de courir sous la pluie.

Les organisateurs, responsables du circuit, du RACB, de SRO ainsi que la rédaction auto de la DH présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches du jeune Van't Hoff pour laquelle une minute de silence sera respectée avant le départ des 24 Heures de Spa, cet après-midi à 16h30.