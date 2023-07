Les 24H de Spa 2024, prévues fin juin, dans le même championnat que les 24H du Ring !

À lire aussi

Le double tour d'horloge allemand, qui aura lieu les 1-2 juin 2024, et les 24 Heures de Spa se retrouvent ainsi dans la même série dans laquelle on retrouve également les 12 Heures de Bathurst (17-18 février 2024) et les 8 Heures d'Indianapolis (5-6 octobre 2024). La date du centenaire des 24 Heures de Spa, dont on ne sait toujours rien sur les festivités prévues, est annoncée au 27, 28, 29 et 30 juin 2024.

Cela signifie de facto, conformément à l'ébauche de calendrier F1 2024 que nous avons pu consulter, que le Grand Prix de Belgique 2024 se tiendrait fin juillet et ne retrouverait donc pas son ancien créneau à la fin du mois d'août.

Concernant le GT World Challenge Europe, voici à quoi ressemblera le calendrier de l'an prochain : 1. Paul Ricard (Endurance) - 6-7 Avril ; 2. Brands Hatch (Sprint) - 4-5 Mai ; 3. Misano (Sprint) - 18-19 Mai ; 4. 24H Spa (Endurance) - 27-30 Juin ; 5. Hockenheim (Sprint) - 20-21 Juillet ; 6. Nürburgring (Endurance) - 27-28 Juillet 7. Magny-Cours (Sprint) - 24-25 Août ; 8. Monza (Endurance) - 21-22 Septembre ; 9. Barcelone (Sprint) - 12-13 Octobre... et une inédite finale Endurance sur le circuit urbain de Djeddah, en Arabie saoudite, pour une course de 1000 kilomètres !

On notera enfin qu'à partir de 2024, toutes les GT engagées dans les championnats SRO utiliseront un carburant synthétique "100% bio" fourni par TotalEnergies.