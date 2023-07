Les 24H de Spa sont-ils la plus grande course de GT au monde ? Oui, mais…

Les 24H du Mans où les GT ne jouent pas le classement général (mais la 25e place) restent évidemment l’endurance la plus connue. Sans commune mesure, surtout cette année pour le centenaire. Mais il est vrai que les GT n’y étaient que vingt et une avec quatre marques seulement et surtout des équipages Pro-Am. Ce sera différent l’an prochain avec l’avènement du GT3 et certainement une dizaine de constructeurs représentés. Mais toujours des amateurs parmi les pilotes, ce qui rend le résultat plus aléatoire. Corvette a gagné cette année non pas car c’est la meilleure GT, mais bien car Ben Keating est le meilleur pilote Bronze du plateau.

20 équipages et 7 marques en Pro

En attendant, si la quantité est au rendez-vous (sans constituer un record), le plateau de cette édition des 24H de Spa n’est pas le plus relevé de l’ère GT. On ne compte en effet par exemple que 20 équipages Pros (contre 25 par le passé), plus que huit marques représentées (par rapport aux 10, 11 ou 12 certaines années) dont sept pour la gagne et, pour la première fois, pas un seul ex-pilote de Formule 1 au départ. Trente-six équipages par contre comptent au moins un pilote classé Bronze, soit un “gentleman driver” ou amateur.

guillement Les 24H de Spa reste l'épreuve réunissant le plus de public belge. Devant la F1 et sa majorité de Néerlandais!

Côté public, même si on a dû avancer la date d’un mois suite au déplacement du GP de Belgique de F1, on espère réunir 30 à 40000 spectateurs, bien loin des 335 000 du Mans ou des 210 000 des 24H du Nürburgring le mois dernier où on dénombrait 25 équipages Pros. Pour les constructeurs allemands, le Ring est la course n°1. Ce qui ne les a pas empêchés cette année d’être battus par l’unique Ferrari 296 engagé par le Frikadelli Racing, remplacé à Spa par AF Corse, l’équipe venant d’imposer la 499P au Mans.

Les ex-F1 manquent

On est bien sûr logiquement fiers de nos 24H de Spa. Le GP attirant une majorité de Néerlandais, c’est l’événement auto rassemblant le plus de public belge. Avec la plus belle parade en ville au monde, un copieux programme annexe, une bataille de tous les instants, seize pilotes belges et les seules (avec Dubaï pardon) encore cette fois à accueillir la star Valentino Rossi. Autant de raisons de se réjouir même si sur le plan international, il y aurait encore moyen de mieux se faire (re)connaître. Pourquoi pas un jour en accueillant Max Verstappen au volant d’une Honda NSX ou une Ford Mustang, Kimi Raikkonen en Ferrari voire Lewis Hamilton sur une Mercedes ? On peut rêver, mais il est vrai que des pilotes du calibre de Lotterer, Fisichella, Villeneuve, Barrichello, Patrese, Piquet, Rosberg ou Berger nous manquent. On espère voir quelques noms connus du grand public revenir l’an prochain pour les cent ans ! Car les Marciello, Gounon, Stolz, Juncadella, Bortolotti, Farfus, Estre, Rigon ou Nielsen sont des fusées seulement reconnues par les passionnés.

En attendant, on assistera, comme souvent sur 24h, à une lutte de marques. Alors BMW peut-être décrocher son 25e succès en 75 éditions ? Ferrari signera-t-elle le grand chelem après avoir remporté le Nürburgring et Le Mans ? Porsche peut-elle faire oublier la déception sarthoise avec seulement deux autos de pointe ? Audi s’offrira-t-elle une dernière victoire avec la R8 avant de se concentrer sur la F1 ? Mercedes conservera-t-elle son titre ou assistera-t-on à une grosse surprise avec la première victoire aux 24H de Spa d’une Lamborghini ou d’une McLaren ?

Réponse dimanche sur le coup de 16h30 au terme de 24h d’un sprint intense entrecoupé très certainement par de nombreuses voitures de sécurité. Surtout si la pluie annoncée est au rendez-vous et vient encore pimenter les débats.