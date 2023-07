Reema Juffali, la pilote saoudienne au départ des 24H de Spa : "Ne plus être une exception"

Une femme-pilote saoudienne, ce n'est pas courant. D'autant que Reema, âgée aujourd'hui de 31 ans, a embrassé son rêve sans préparation préalable. "Ma famille savait que j'étais passionnée et elle tolère que je sois derrière le volant", poursuit-elle. "Mais elle pensait que ma carrière n'allait pas se concrétiser sur la durée. J'ai disputé ma première course aux Emirats sur une Toyota GT86 avant de me tourner vers la monoplace. J'ai notamment couru en Formule 4 UAE et en F3 anglaise. J'ai souffert au début, j'ai commis des erreurs mais je n'ai jamais perdu de vue mon rêve final qui est de courir au Mans".

Sous une bonne étoile

L'histoire de Reema est revenue jusqu'aux oreilles de Mercedes qui l'a enrôlée comme ambassadrice. Depuis un an, elle roule sur une AMG GT3 avec, notamment, une victoire en catégorie Pro-Am aux 24H de Spa 2022. "Aujourd'hui, je peux même compter sur le soutien de mon pays qui est derrière moi. En l'espace de cinq ou six ans, l'Arabie saoudite a énormément changé et s'est ouvert au sport automobile féminin. Des filières en karting pour les femmes ont même été mises en place". Grâce entre autres aux aides reçues, Juffali a même pu lancer sa propre écurie : Theeba qui signifie "louve" en arabe, le surnom qu'elle avait étant enfant. "Avec ce team basé en Angleterre, je veux amener la première écurie sous licence saoudienne au Mans", martèle-t-elle.

Roulant en catégorie Bronze, Reema fait partie des sept femmes engagées à Spa cette année. L'occasion pour elle de faire le point sur la cause féminine en sport auto. "C'est bien qu'il y ait des initiatives comme les Iron Dames, la F1 Academy ou les défuntes W Series pour permettre aux femmes de disposer d'opportunités géniales pour se révéler. On a également vu que nous pouvions diriger des teams avec succès. Mais quand on m'a annoncé que j'allais marquer l'histoire en étant une femme-pilote saoudienne, j'étais choquée car je veux uniquement vivre ma passion. Je ne veux plus être une exception mais faire partie d'un grand groupe de filles pilotant avec le même traitement et les mêmes armes que les hommes".

Et il s'agirait assurément de l'apothéose du conte de mille et unes nuits de Reema Juffali.