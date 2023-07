24H Spa : 25e victoire BMW avec Wittmann-Yelloly-Eng, Laurens Vanthoor au pied du podium

Tout s'est joué en début d'après-midi quand les compteurs étaient remis à zéro suite à une neutralisation. Se recalant sur ses rivales, la béhemme n'allait plus lâcher le commandement jusqu'à l'arrivée. Il s'agit du troisième succès du ROWE Racing (2016-2020) et Eng (2016-2018) dans les Ardennes.

Si la BMW N°98 s'impose avec 11 secondes d'avances, ce fut serré jusque dans les derniers hectomètres pour les premiers accessits. La Mercedes-AMG GT3 N°88 tenante du titre a dû s'avouer vaincue cette année, Jules Gounon, Timur Bogulavskiy et Raffaele Marciello ayant dû composer avec une monture manquant légèrement de performance face à la concurrence. Mais jusque dans le dernier tour, Gounon a dû surveiller ses rétros et ne conserve qu'une seconde d'avance sur l'Audi R8 LMS Evo N°17 Scherer PHX de Kelvin Van der Linde, Nicki Thiim et Luca Engstler.

Vanthoor battu pour huit dixièmes

La place la plus ingrate est hélas revenue à Laurens Vanthoor qui loupe le podium pour seulement huit dixièmes. Jusqu'au bout, Kevin Estre a poussé pour déloger Nicki Thiim au volant de la Porsche 911 GT3-R N°92 Manthey EMA. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour prendre la médaille de bronze sur le fil. Dommage car pendant toute la course, la "Grello" a revendiqué une place sur le podium.

Après la faillite de la monture de Charles Weerts, Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde pendant la nuit sur accident, il faut descendre à la sixième place pour trouver la meilleure BMW M4 GT3 du Team WRT. En dépit de l'un ou l'autre écart samedi soir, la N°46 de Maxime Martin, Valentino Rossi et Augusto Farfus prend la sixième place. "Vale" améliore ainsi son résultat aux 24 Heures mais gageons que le trio visait a minima une place sur le podium. Le team de Vincent Vosse repart néanmoins avec un podium de classe avec la deuxième place en Gold Cup pour la N°30 de Jean-Baptiste Simmenauer, Niklas Krütten et Calan Williams.

Comtoyou Racing brille à domicile

Pour sa première participation aux 24 Heures de Spa, Comtoyou Racing repart avec un très beau bilan. L'Audi R8 LMS de pointe du team gembloutois, la N°11 de Gilles Magnus, Fred Vervisch et Christopher Haase termine au huitième rang absolu. L'équipe de Jean-Michel Baert et François Verbist empoche par ailleurs deux podiums de catégorie. La R8 N°21 de Nicolas Baert, Maxime Soulet et Max Höfer termine troisième en Gold Cup tandis que la N°12 de Sam Dejonghe, Loris Hezemans, Lucas Légeret et Finlay Hutchinson finit deuxième en Silver Cup.

Les victoires dans les différentes classes sont revenues à la McLaren 720S N°5 Optimum Motorsport de MacDonald-De Haan-Gamble-Fagg (Gold Cup), à la Lamborghini Huracán N°85 GRT de Schmid-Hites-Van Berlo (Silver Cup), à la Porsche 911 GT3-R N°20 Huber Motorsport de Cairoli-Heinemann-Fittjes-Au (Bronze Cup) et la Mercedes-AMG GT3 N°75 SunEnergy1 de Mostert-Castburg-Osieka-Konrad (Pro-Am).

Malgré une fin de course catastrophe avec des problèmes de freins et une dernière pénalité de 10 secondes, Jean Glorieux prend la troisième place en Pro-Am sur l'Audi R8 LMS Evo N°888 du CSA Racing. Adrien De Leener termine pour sa part à une minute du podium en Silver Cup sur la Porsche 911 GT3-R N°56 du Dinamic Racing. Dernier pilote belge à l'arrivée, Ulysse De Pauw (Ferrari 296 N°50 AF Corse) termine 43ème au classement général à l'issue d'une course marquée de lourds soucis mécaniques.