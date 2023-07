Il était environ 3h30, quand l'Aubelois, pointé en tête à minuit et préservant sa mécanique pour le sprint final, a été percuté dans la ligne droite du Kemmel par une autre M4 GT3 du team rival Rowe. Abandons pour les deux voitures et près de deux heures de neutralisation pour réparer les rails de sécurité.

"J'ai reçu l'information sur mon écran dans l'auto et à la radio qu'il allait y avoir un Full Course Yellow, expliquait le pilote WRT dépité. J'ai freiné le plus tard possible pour me mettre à 80 km/h juste à zéro. Puis j'ai été violemment percuté à l'arrière par la BMW de Neil Verhagen."

Des circonstances malheureusement comparables à celles de son élimination déjà l'an dernier au petit matin quand il avait freiné pour éviter une Lamborghini ralentissant soudainement à la sortie de La Source et s'était fait tamponner par l'Audi d'un de ses équipiers.

"Neil est venu s'excuser en me disant qu'il n'avait pas reçu la même information que moi, rajoutait le Belge, très déçu. La malédiction poursuit Dries Vanthoor aux 24 heures...

Mais un doute subsistait toutefois. Erreur de la direction de course qui aurait annoncé un FCY durant cinq secondes avant de l'annuler directement, du système dans la BMW N°998 ou du Junior BMW ? Ou simple concours de mauvaises circonstances dans un moment de confusion? "Il est tout de même bizarre qu'on pouvait voir toutes les caméras embarquées de cette voiture avant l'accident, mais plus après, grimaçait Kurt Mollekens, l'un des ingénieurs du team WRT. Et il est difficile de croire qu'il n'ait pas reçu l'info ni sur l'écran ni par radio. BMW Motorsport a certainement les images et doit connaître la vérité."

On a posé la question à leur responsable presse : "Nous sommes toujours occupés à enquêter, nous a-t-on répondu...

Cet accident rappelle celui d'Ulysse De Pauw crashé dès le début de son relais aux 24H du Mans suite à une confusion à l'entrée d'une "Slow Zone".

En attendant, la BMW WRT pro rescapée de Maxime Martin, Augusto Farfus et Valentino Rossi peut-elle venger sa soeur ? "Je ne pense pas, hélas, poursuit Kurt. "Car elle n'a pas les mêmes réglages ni le même rythme. Un pilote se plaint de sous-virage, l'autre de survirage."

Et le troisième a un peu de mal avec le respect des limites de la piste...