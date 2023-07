Noces d’argent aux 24 Heures de Spa pour BMW

Pour construire son succès, les hommes d’Andreas Roos ont mis en place une recette diabolique : une M4 GT3 faisant désormais partie des références de la catégorie, une écurie ROWE Racing rodée à la classique spadoise et un trio de pilotes affûté. On y trouve l’ex-champion de DTM Marco Wittmann, le spécialiste des courses d’endurance Philipp Eng et le jeune Nick Yelloly issu du programme LMDh aux USA.

De lachés à vainqueurs

La victoire a basculé dans leur camp quand une neutralisation leur a permis de se recaler sur la concurrence pour virer en tête. Pour le team allemand ROWE et son pilote Eng, c’est déjà le troisième succès dans les Ardennes. “Je profite à fond du moment présent car nous savons tous que les 24 Heures de Spa sont la course de GT la plus difficile au monde à gagner. Alors imaginez ce que c’est de la remporter trois fois”, souffle Philipp. “Honnêtement, nous n’y croyons pas parce que nous nous sommes retrouvés à un tour à un moment mais l’écurie ROWE a réalisé un bon coup stratégique pour nous permettre de revenir dans le tour des leaders.”

Pour Marco Wittmann, souvent malchanceux dans les courses d’endurance, c’est une vraie délivrance. “Il s’agit en effet de ma première victoire lors d’une course de 24 heures. J’ai souvent été abonné à la deuxième place, notamment au Nürburgring. Cette fois, ça y est !”, confirme l’Allemand.

Pour Yelloly, c’est un deuxième succès en l’espace d’une semaine après avoir offert à la BMW LMDh sa première victoire lors des 6H de Watkins Glen aux USA.

Souverains l’an dernier, les ouailles de Mercedes et Akkodis-ASP finissent premiers dauphins. Il s’agit d’une petite surprise sachant que la GT3 étoilée manquait de performances cette année. “La deuxième place est le maximum que nous pouvions espérer, compte tenu de la vitesse de notre Mercedes, confient en chœur Jules Gounon et Raffaele Marciello, associés cette année au Russe Timur Bogulavskiy. Notre seule chance de finir sur le podium était d’éviter de se prendre des pénalités pour non-respect des limites de la piste, éviter les mauvais coups et c’est ce que nous avons fait.”

Après un hiatus de huit ans, Phoenix Racing retrouve les joies du podium, troisième de justesse avec l’Audi des expérimentés Kelvin Van der Linde et Nicki Thiim, associés au jeune Luca Engstler issu du TCR. “C’était chaud par moments en piste avec les BMW et la Mercedes ! On se serait cru en DTM !”, lâchait, hilare, Van der Linde.

Vivement 2024 pour un centenaire des 24 Heures spadoises qui s’annonce explosif !