24H de Spa: un vrai succès sportif

La grande fête populaire du sport auto belge a, hélas, été endeuillée, samedi matin lors de l’épreuve annexe de Formula Régionale, avec l’accident d’un jeune Néerlandais de 18 ans. À la suite de cette tragédie, plusieurs célébrations d’avant course ont été annulées. Et une minute de silence aurait dû être respectée.

Puis à 16h30, la course a démarré sans mise en grille ni tour de formation pour 20 minutes derrière la voiture de sécurité. Du jamais vu. Le soleil était revenu, mais la piste était encore mouillée et la direction de course a préféré ne prendre aucun risque.

Après, on a eu droit à une course âprement disputée, six constructeurs se relayant en tête avec un nombre incalculable de changements de leaders. Un véritable show à l’américaine avec une succession de sprints entrecoupés par des neutralisations parfois un peu longues et une endurance indécise jusque dans les dernières heures. Cela n’a plus rien à voir avec les 24H de l’époque. Les GT3 font preuve d’une surprenante fiabilité et le jeu consiste à éviter les accrocs et pénalités et à rester dans le même tour pour attaquer sur la fin comme lors d’une épreuve de trois heures. Le succès sportif a été réel et la bagarre intense, les quatre premiers (représentant autant de marques différentes) terminant groupés en 13 secondes. Une BMW l’a finalement emporté pour la 25e fois. Et après différents déboires des nôtres, il n’y a malheureusement pas eu de Belges sur un podium où les neuf pilotes ont sabré le champagne sans retenue. Celle qu’aurait sans doute exigée la mort de Dilano Van' t Hoof un peu plus de 24 heures plus tôt…