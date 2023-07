24H Spa : Laurens et Vervisch veulent déjà leur revanche

À lire aussi

Jusque dans le dernier tour, le clan surnommé “Grello” (en raison de la couleur atypique de leur bolide) y a cru. Kevin Estre, dans un style bien à lui, n’a pas mâché ses efforts pour déloger Nicki Thiim. Mais finalement, rien n’y a fait. “On a tout essayé mais on n’avait pas la voiture la plus rapide en course, marmonnait Laurens, dépité. Les réglages utilisés étaient conservateurs car nous avions eu une crevaison au warm up. Résultat : nous avions pas mal de survirage, ce qui s’est aggravé quand nous avons perdu le diffuseur en fin de course. La BMW était clairement la voiture la plus rapide. Elle a gagné beaucoup en vitesse pendant la course. Désormais, je vais me rendre à Monza pour le WEC et puis, je vais prendre six semaines de vacances. Je n’ai plus que quatre courses cette année, de toute façon.”

Vervisch : “On visait la victoire”

L’ambiance était toute autre dans le fief du deuxième meilleur pilote belge de cette édition 2023. Porte-étendard de Comtoyou Racing, Frédéric Vervisch a pris une belle 7e place absolue pour les débuts de l’écurie gembloutoise aux 24 Heures. Mais l’équipier de Gilles Magnus et de l’Allemand Christopher Haase espérait quand même plus. “Sachant que l’écurie est novice, finir 7e est positif, surtout après notre zéro pointé de Monza et du Paul Ricard, commente le Courtraisien. Mais nous sommes arrivés avec l’objectif de nous battre pour la victoire au vu de nos performances du Test Day. Si nous avons été épargnés par le problème qui a miné notre début de saison, nous avons souffert dans la gestion des pneus et la BMW avait une meilleure BoP. Nous faisions jeu égal en performance avec la Mercedes, la Porsche et même la Ferrari. Mais les M4 étaient un cran au-dessus.”

Aussi bien Laurens que Vervisch donnent déjà rendez-vous en 2024 pour le match retour face aux “béhemmes”.