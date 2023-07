24H Spa : Mission accomplie pour Comtoyou

”Nous voulions voir nos trois voitures à l’arrivée et nous avons rempli notre mission”, commente Jean-Michel Baert, satisfait de ce premier contact aux 24H. “Nous avons montré de quoi notre équipe belge était capable en finissant premiers chez les teams officiels Audi. Mais nous gardons à l’esprit que nous sommes avant tout là pour découvrir le GT3 et emmagasiner de l’expérience avant de viser plus haut en 2024.”

”Notre course fut difficile parce que nous manquions de vitesse par rapport à la McLaren et la BMW qui finissent devant nous”, explique Maxime Soulet (3e Gold). “J’ai pris toutefois beaucoup de plaisir en piste. Après deux victoires et une troisième place ici à Spa, nous réalisons un début de saison remarquable. Nous n’avons pas connu le moindre souci en course. Je serai de retour à Francorchamps dans deux semaines pour disputer les 25H Fun Cup chez Milo Racing. Après cela, il ne faudra plus me parler de Spa pendant un moment (rires) !”

”Après mon abandon précoce de 2022 avec Saintéloc, le contraste est énorme !”, enchaîne Nicolas Baert (3e Gold). “Au-delà du podium, nous avions comme objectif de finir dans le top 15 absolu et nous loupons cet objectif de très peu. Néanmoins, grâce à notre beau début de saison, nous pouvons mathématiquement être sacrés en Gold à la prochaine. Je vais également me tourner vers le sprint dans deux semaines à Misano, avec Fred Vervisch comme équipier. Cette piste devrait bien nous convenir.”

”Nous avons été retardés par deux pénalités pour non-respect des limites de la piste et par une crevaison, ajoute Sam Dejonghe (2e Silver). La Lamborghini victorieuse était plus rapide que nous. Mais sachant que je n’ai décroché mon volant avec Comtoyou qu’une semaine avant le début de la saison, j’aurais signé à deux mains pour être sur le podium aux 24 heures !”