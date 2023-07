25ème édition des 25H ? Oui enfin presque...

Cette première édition à Franco a été remportée par l'Autre Concept Captain Bird du regretté Patrick Farcy, Stéphane Mertens, les Kropp père et fils et le jeune Geoffrey Star.

Organisateur des 24H de Francorchamps Tourisme, Jean-François Chaumont ne voyait pas d'un bon oeil la création d'un autre double tour d'horloge. Le nom était déposé et donc en 1999 Manu Nava, Eric Gressens et Christophe Geoffroy sur la BG Racing ont remporté la première édition des 25H Fun Cup de Francorchamps. L'édition 2020 ayant été annulée en raison du Covid-19, c'est donc bien la 24ème édition des 25H que l'on fête cette année à Francorchamps ou alors la 25ème édition de la grande endurance Fun Cup à Franco. Et la 26ème en tout si l'on tient compte de la toute première sur le tracé Mickey Mouse de Croix-en-Ternois terminée par une bonne dizaine d'autos et remportée par la VW Denonvauto (un garage à Mariembourg) de Didier Noirhomme, Cédric Lorent, Luc Havelange et Eric Schotte.

Premier à tripler en 2005, le pharmacien fou Eric Gressens a détenu le record de victoires aux 25H jusqu'en 2021, année où Cédric Bollen a remporté l'épreuve pour la sixième fois en sept éditions.

Eric Gressens est aujourd'hui reconverti en grand stratège de l'équipe Milo Racing qui engage le plus de voitures sur cette édition que l'équipe espère enfin remporter pour la première fois après plusieurs victoires et titres en Belgique et en France.

Disqualifié l'an dernier au sein du team DRM qui a disparu du paddock, Cédric Bollen revient cette année avec l'équipe M3M tenante du titre. Avec son équipier Michael Leenders, ils cumulent neuf succès.

On retiendra encore que François Verbist reste le plus jeune lauréat de l'épreuve. Il avait 18 ans à peine lors de son premier succès en 2022, un an avant un succès 100% féminin il y a vingt ans déjà avec Sabine Dubois, Sylvie Delcourt et Fanny Duchateau.

Une autre femme s'est imposée trois ans plus tard : la regrettée Nathalie Maillet devenue directrice du circuit de Spa-Francorchamps.

L'équipage sans doute le plus célèbre à avoir remporté les 25H est celui de la M&M's en 2010 avec le pilote de F3000 Nico Verdonck, les espoirs du GT issus de la monoplace Maxime Soulet et Maxime Martin et enfin le peintre de casque Bell Pascal Mathieu. C'est Alain Jeanty de la société Spike qui était à la base du projet. On le retrouve treize ans plus tard à nouveau avec son ami Jean-Luc Dubois pour gérer la Biplace au sein de laquelle les trois pilotes officiels Aston Martin Alex Ribeiras, Marco Sorensen et Ross Gunn vont offrir des baptêmes de courses à une soixantaine d'invités de la marque.

Le palmarès des 25H Fun Cup

1997 : (24H à Croix-en-Ternois) Noirhomme-Lorent-Havelange-Schotte – VW Denonvauto

1998 : (24H) – Farcy-Mertens-Kropp-Star-Kropp – L’Autre Concept – Captain Bird

1999 : Geoffroy-Gressens-Nava – BG Racing

2000 : Schrauwen-Schrauwen-Frahm – Interacing

2001 : L’Hoest-Appercé-Talpe-Vandermeulen – TCS Volvo Truck

2002 : Maes-Verbist-Schuybroek – R. Maes & Zoon

2003 : Delcourt-Dubois-Duchateau – The Rain Tyres Ladies Team

2004 : Nava-Gressens-Pâques – Cornelis Racing – Quick

2005 : Mosbeux-Gressens-Capocci-Fortemps – Colson Racing

2006 : Dubois-De Keyser-Dubois-Maillet – Dubois Racing

2007 : Maes-Van Oost-Talpe – Maes-Van Oost

2008 : Rose-Harris-Pelle-Debrus –JPR Frenchstone

2009 : Pulinx-Palttala-Fumal-Verbist-Corthals – MPM Racing

2010 : Verdonck-Soulet-Martin-Mathieu – M&M’s

2011 : Van Impe-Leenders-Bentchikou-Du Passage – ASH/PVI

2012 : Viron-Richard-Engisch-Orgeval – Delahaye RT/Rétrodor

2013 : Simul-Crosset-Fumal-Gressens – Colson Racing

2014 : Bollen-Caprasse-Caprasse-Mondron – Allure Team 2

2015 : Van Impe-Leenders-Bentchikou-Du Passage – ASH/PVI

2016 : Bollen-F. Caprasse-Mondron-Mondron-Gressens – Netcom by Allure Team

2017 : Bollen-G. Mondron-Kluyskens-Bouvy – Allure Team

2018 : Bollen-G. Mondron-Debrus-Kluyskens-Bouvy – Allure Team

2019 : Bollen-Dejonghe-Debrus-Kluyskens-Bouvy – Allure Team

2020 : Edition annulée en raison du Covid-19

2021 : Bollen-Kluyskens-Soulet-Verhaeren – DRM Autographe Cup

2022 : Leenders-de Wilde-Ayari-Lalmand-Smits – Groupe Lemoine by M3M