Lamborghini présente sa LMDh : la SC63 !

À lire aussi

Par rapport à Porsche, l'autre marque du groupe VW présente au sommet de l'endurance, Lamborghini a choisi de jouer sa propre partition. La SC63 repose sur un châssis Ligier tandis que la 963 a fait confiance à Multimatic. Le V8 3,8L biturbo de la Transalpine a par ailleurs été développé en interne. La puissance annoncée est de 680 chevaux, soit la limite voulue par la réglementation. Les turbos ne sont pas situés au coeur de l'angle d'ouverture du moteur, ce qui permet un meilleur refroidissement et offre à la voiture un meilleur équilibre.

Débuts prévus au Qatar

Une SC63 disputera l'intégralité du WEC tandis que l'autre roulera dans le mini-championnat North American Endurance Championship qui reprend les plus grandes courses de l'IMSA. Toutefois, par manque de temps, Lamborghini ne participerait pas aux 24 Heures de Daytona. Cela signifie que les débuts en compétition de la SC63 sont prévus pour la première manche du WEC, au Qatar début mars. Deux voitures sont prévues pour les 24 Heures du Mans.

Quatre des six pilotes sont connus : Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean et Daniil Kvyat. Les deux titulaires encore inconnus seront officialisés d'ici la fin de l'année. On rappellera par ailleurs que c'est Iron Lynx Racing qui aura en charge l'exploitation des Lambos des deux côtés de l'Atlantique.

N'ayant jamais couru au sommet de l'endurance ni même été représentée officiellement au Mans en GT avec les Murcielago, Lamborghini est attendu au tournant. De l'autre côté des Alpes, on espère que le taureau noir pourra donné la réplique du cheval cabré.

Là-haut, Ferruccio Lamborghini et Enzo Ferrari, le second ayant provoqué la naissance de Lambo en snobant le premier cité voici 60 ans, suivront ce combat italo-italien avec délectation...