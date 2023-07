”Cela a été un travail de fou, nettement plus compliqué que les années précédentes en raison du recul de la date et de la proximité de la F1. Certaines parties du paddock ne sont déjà plus accessibles en raison du GP deux semaines plus tard, et cela a été un casse-tête de pouvoir tout caser.”

Combien de voitures sont attendues ce week-end ?

”116. On ne connaîtra le chiffre exact qu’à l’issue des essais officiels de ce vendredi. Ce n’est pas un record, mais cela reste un bon chiffre.”

Kronos en est à sa onzième édition déjà. Quel fut pour vous le meilleur souvenir ?

”Oh il y en a eu beaucoup. Peut-être l’édition des 20 ans où l’on avait réussi à réunir toute la famille Ickx sur une Fun managée par Jacky.”

C’est quoi pour vous une édition réussie ?

”Un bon moment de vie. Le plus important n’est pas le sportif. Ce que je souhaite, c’est une communion de passion et de bonheur. Que tout le monde parmi nos 500 pilotes de 23 nationalités, mais aussi nos 500 passages en biplaces se dise dimanche : Wouaw, j’ai participé à un événement unique mêlant sport, fun, apéro, jeux. Je suis conscient que, comme il n’y a plus grand-chose d’autre en Belgique, la Fun Cup est devenue importante pour la promotion des jeunes. Le niveau grimpe d’année en année. Mais on a su garder les anciens, les vrais amateurs en créant des catégories différentes (Fun, pure, Vintage, Biplaces) et surtout le concept de Top Gun. Le but est que tout le monde s’y retrouve.”

Il n’y a plus de championnat sprint en Tourisme ni en monoplace, le rallye belge ne se porte pas très bien. Vous feriez quoi si vous étiez président de la fédération ?

(Il éclate de rire) “Vous avez deux jours pour ma réponse ? C’est un long débat. Je préfère jouer mon joker.”

Comme lors des tronçons radars sur autoroute. Si vous roulez trop vite, vous êtes sanctionné.

Cette année, vous instaurez le système de Full Course Yellow, soit la neutralisation de la course à 85 km/h. Ne craignez-vous pas que cela cause des accidents comme déjà vu aux 24H du Mans et de Spa ?

”Cela va susciter des polémiques, c’est évident, mais c’est indispensable pour la survie de la course. L’autodiscipline n’existe pas. Quand on demande à nos pilotes d’être prudents, de réduire leur vitesse pour rejoindre la voiture de sécurité, ils n’en ont rien à faire et ne respectent rien. Donc maintenant, cela va sanctionner. Comme lors des tronçons radars sur l’autoroute. Si vous roulez trop vite, c’est l’amende assurée. Je ne veux pas être responsable d’un accident impliquant un commissaire de piste. Donc on a dû en arriver à cette règle. Ce n’est pas la meilleure et il risque effectivement d’avoir des accrocs si tout le monde n’écoute pas bien au briefing et ne respecte pas les procédures, mais je n’ai pas trouvé une meilleure solution. Ou alors c’est drapeau rouge et on arrête tout à chaque fois qu’il y a une auto dans le bac.”

Cela va avoir aussi un impact sur la course…

”Effectivement. On nous a souvent reproché que les safety cars faussaient la course. Ce ne sera désormais plus le cas et les écarts seront respectés. Sportivement, c’est donc plus équitable. Il ne suffira plus de rester dans le tour des leaders.”

Il y a d’autres mesures qui ont été prises pour améliorer la sécurité ?

”Oui, trois. Tout d’abord, on n’autorise plus les pilotes à rouler aux 25H avec une licence d’un jour. On a organisé un rookies test où les débutants ont dû prouver qu’ils ne représentaient pas un danger pour eux-mêmes, voire les autres s’ils sont trop lents. Enfin, les qualifications seront divisées en deux groupes de 60 voitures, un avec les Top Gun et les plus rapides, l’autre avec les amateurs.”

Lors des 8H de Spa, vous avez dû gérer un malheureux événement avec le décès d’un des pilotes…

”Il faut tout d’abord savoir qu’il s’agit d’un malheureux concours de circonstances. La voiture s’est retournée et le pilote n’avait strictement rien jusqu’au moment où il s’est détaché de lui-même alors qu’il avait encore la tête en bas. Ce n’est pas comme le jeune pilote en Formula Regional. La sécurité du circuit ou de la Fun Cup n’a pas été remise en cause.”

Je ne peux pas refuser au départ un pilote possédant une licence étrangère.

Peut-être ne faudrait-il plus attribuer de licence à un pilote de plus de 60 ans et de 130 kg ?

”En Belgique, au-dessus de 45 ans, il faut passer un examen cardiologique. Je ne sais pas comment cela fonctionne en France. Mais je ne peux pas refuser au départ un pilote qui possède une licence étrangère.”

Combien attendez-vous de personnes ce samedi à Francorchamps ?

”Cela va dépendre de la météo, mais je suis assez optimiste. On a misé sur 25.000 pour les 25es 25H. J’ai de bons retours de certains partenaires qui nous ont acheté des milliers de places. On a de bons partenariats avec les Schtroumpfs, McDonald et… La Dernière Heure/Les Sports ! Il y a également la présence d’un équipage avec les quatre influenceurs français qui ont organisé le GP Explorer au Mans et à Magny-Cours où ils ont ramené 45 à 50.000 followers. Ils sont suivis par 12 millions de personnes sur les réseaux sociaux.”

L’entrée aux 25H est devenue payante depuis deux ans, 20 euros le ticket.

”Si je pouvais, je laisserais tout gratuit, mais il faut quand même savoir que tout a augmenté et que nous avons perdu notre partenaire historique VW.”

Il est vrai qu’on ne parle plus de VW Fun Cup, mais de Fun Cup. Pourquoi ?

”Je n’en ai aucune idée. Posez leur la question…”