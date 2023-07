Cette 12e manche de la saison (sur les 19 GP prévus) se déroule sur un tracé bien connu des pilotes (c’est la 26e édition de ce Grand Prix) et sur lequel Joël Smets s’imposa naguère (lors de la 1re édition, en 1995) et où Stefan Everts a gagné trois fois en son temps.

À huit jours de la manche belge du Mondial, le Grand Prix des Flandres à Lommel, c’est évidemment son fils Liam (KTM), que l’on suivra cette fois ainsi que nos autres compatriotes de la catégorie MX2, Jago Geerts (Yamaha), lauréat sur ce même tracé, l’an dernier, et les jumeaux Coenen, Lucas (Husqvarna) et Sacha (KTM), sont tous en verve ces derniers temps. À commencer par Jago Geerts, candidat déclaré au titre et actuel 4e du championnat à 47 points du leader italien Andrea Adamo (KTM).

À noter le retour en MxGP du champion en titre, Tim Gasjer (Honda), écarté des circuits depuis février à cause d’une fracture du fémur encourue à l’entraînement.

“Je me suis senti bien ces dernières semaines en m’entraînant sur mon circuit (en Slovénie), et j’ai reçu le feu vert médical, s’est réjoui le quintuple champion slovène de MxGP qui n’a pas encore disputé de course cette saison. Mon corps semble prêt. Je sais que ce ne sera pas facile et je ne veux pas me mettre trop de pression. Je veux vraiment profiter de mon retour.”