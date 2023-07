25H Fun Cup: Et de deux pour Groupe Lemoine by M3M !

À lire aussi

Au volant de la Fun Cup noire et arc-en-ciel, on retrouve deux des artificiers de la victoire de 2022 avec l'expérimenté Michael Leenders et le Français Lucca Ayari. Cette année, Cédric Bollen et Matteo Raspatelli les ont rejoint. En s'imposant ce dimanche sur le coup de 17H30, "Monsieur Fun Cup" a augmenté son record de victoires aux 25 Heures avec désormais... sept succès de son escarcelle ! Pour Raspatelli, il s'agit en revanche d'une première.

Pour s'imposer, la N°424 a constamment gravité dans les hautes sphères du classement. Elle a également dû se défaire des trois voitures de pointe du Milo Racing. Mais pour l'écurie de Christophe Nivarlet et Eric Gressens, qui tourne autour de cette première victoire depuis de nombreuses années déjà, il faudra revenir en 2024 pour retenter sa chance.

Le Top 4 dans le même tour

Ayant pointé en tête au top horaire de 6 et 12 heures de course, la N°480 de Guillaume Mondron, Simon Tourneur, Gilles Verleyen et Maxime Soulet loupe le coche pour 2:24. Détentrice de la pole position, la N°280 de Lorenzo Donniacuo, Kévin Caprasse, Timo Van Impe, Ludovic Bellinato et Christophe Nivarlet complète le podium. La place la plus ingrate est revenue à la N°483 des Français du Orhès Racing. Notamment pilotée par les pilotes GT Théo Nouet et Benjamin Rivière ainsi que par le pilote-humoriste Arnaud Tsamère, la Fun Cup rouge rate le podium pour moins de trois secondes !

Pour être complets, citons les succès en catégorie Fun de la N°82 Zosh DiEnvironnement des Tricolores Rosati-Rosati-Ligier-Dub qui a défait les meilleurs spécialistes belges, en Pure de la N°487 de Arnaudet-Pierard-Peclers-Bolle Debal après avoir profité de la symphonie inachevée de la N°114 Clubsport Racing et en Biplaces de la N°381 DPW-Racing de Lescroart-Sneppe-Van Vaerenbergh-Simoné-Hijts qui a déjoué tous les pronostics dans sa classe.

Pour leurs noces d'argent, les 25 Heures ont donc connu une édition mémorable. Vivement la 26e édition est programmée les 5, 6 et 7 juillet.