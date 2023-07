GT World Misano : Valentino Rossi et Maxime Martin remportent la course 2 !

Mais preuve que les dieux de la course ne sont vraiment pas du côté des deux Belges en ce début d'été, la béhemme rouge et blanche perdait 13 secondes lors de son pitstop obligatoire, repartant dans les profondeurs du classement, d'autant que le peloton avait été regroupé peu de temps avant suite à la montée en piste de la Safety Car suite au gros crash d'Alberto di Folco sur l'Audi R8 N°9 Boutsen VDS. Vanthoor et Weerts seront finalement classés neuvièmes.

Une victoire historique !

Après la salve des ravitaillements, c'est la... BMW M4 N°46 de Maxime Martin et Valentino Rossi qui virait en tête. Chargé de la deuxième moitié de la course, l'Italien allait contrôler son avance pour remporter sa toute première victoire en GT World Challenge, le nec plus ultra des compétitions GT3 ! Vale avait déjà goûté aux joies du podium à Brands Hatch et à la victoire au Road to Le Mans avec Jérôme Policand. Mais ce premier succès dans la compétition SRO, qui plus est sur le circuit Marco Simoncelli de Misano devant une foule acquise à sa cause, est un signal très fort.

Le podium au général était verrouillé par les écuries belges puisque l'équipage premier dauphin de Martin-Rossi est le Suisse Lucas Légeret et l'Allemand Christopher Haase sur l'Audi R8 LMS N°11 du Comtoyou Racing. Un deuxième tandem du Team WRT complète le tiercé du jour avec les Français JB Simmenauer et Thomas Neubauer sur la BMW N°31.

Bis repetita en Gold Cup avec un trio 100% noir-jaune-rouge avec la victoire de la BMW WRT N°30 de Krütten-Williams devant l'Audi Boutsen VDS N°10 de Eteki-Gazeau et l'Audi Comtoyou N°12 de Magnus-Hutchinson. Sixième place en Bronze Cup pour Louis Machiels sur sa Ferrari AF Corse.

En attendant, champagne et bravissimo Vale !