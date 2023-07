C’est le nombre de tours parcourus par la #424 Groupe Lemoine by M3M des vainqueurs, soit 2990,708 km, un nouveau record à la distance sur les 25H. A titre comparatif, cette même voiture avait bouclé 415 tours, soit douze de moins lors de son succès l’année précédente. Le précédent record à la distance datait d’il y a dix ans avec 420 tours couverts par la Colson Racing. Lors de la dernière édition des 24H Tourisme en 2000, la Peugeot 306 des vainqueurs Bouvy-Mollekens-Defourny avait bouclé 478 tours. En une heure de moins certes, mais n’oublions pas que la Fun Cup victorieuse a passé seize fois cinq minutes soit 80 minutes dans la zone de refueling. 1H20 donc soit l’équivalent de 27 tours. Tout cela pour dire que la meilleure Fun Cup d’aujourd’hui aurait terminé dans le Top 15 des dernières 24H Tourisme.

2e succès consécutif pour la Groupe Lemoine by M3M de l'équipe emmenée par Jean-Luc Dubois. ©Jacques Letihon

7

Le nombre record de succès de Cédric Bollen, Monsieur 25H Fun Cup. Son équipier Michael Leenders en compte désormais quatre, le Français Lucca Ayari deux et ce fut le premier pour Matteo Raspatelli. L’équipage de la 424 totalise donc désormais 14 victoires, il n’y a pas de secret, l’expérience cela compte…

50

Le nombre total de neutralisations sous Full Course Yellow. Cela peut sembler énorme, mais hormis quand il a fallu évacuer un commissaire de piste ayant fait un malaise cardiaque (il va mieux et on lui souhaite un prompt rétablissement) ils n’ont jamais duré plus de deux tours. Et au final les neutralisations ont été moins longues que lorsqu’il y avait des voitures de sécurité. La preuve, on a battu de sept tours le record à la distance. Un plus certain pour la sécurité. Mais une loterie pour les stratèges. Il faut avouer qu’il y a finalement eu moins d’accidents liés au FCY que ce que l’on aurait pu craindre (un seul en début de course entre les leaders impliquant le jeune de 15 ans Keanu Al Azhari (Brasserie Xavier By Comtoyou). Deuxième sur la grille, cet Allemand vivant à Dubai roule en F4 espagnole. Selon son manager Stéphane Lémeret, il aurait le talent pour monter jusqu’en F1. On le suivra dans les années à venir.

6000

Le nombre que l’on peut estimer de spectateurs au départ de cette édition des 25H. C’est beaucoup moins que les 25.000 espérés hélas. Deux explications : la pluie jusqu’à deux heures du départ et surtout l’entrée payante. On était loin en tout cas des belles et grandes années VW. Les influenceurs français n’ont en tout cas pas eu besoin du garde du corps demandé…

2.55.157

Le meilleur tour en course signé par la DDK #517 de Benjamin Lessennes. C’est plus vite que la pole signée par la #280 Milo Racing en 2.55.457. Le record absolu du week-end reste à l’actif de la #888 SP Consulting By M3M qui a tourné le jeudi en 2.54.585.

Le meilleur tour en course a été signé par Benjamin Lessennes sur la DDK Mega #517. ©Jacques Letihon

12

Le nombre de leaders différents durant ces 25h. Se sont succédé en tête la #280 Milo, la #888 SP Consulting by M3M, la #292 Brasserie Xavier by Comtoyou, la #517 DDK Racing, la #390 Haas RT, la #78 Bertha de Dorian Boccolaci leader après une heure, la #489 Milo HHH, la #415 Club Sport, la #483 Orhes, la #422 HSM Racing Events de David Pittard qui a fait le show lors des premiers tours, la #480 Milo Tourneur et enfin la #424 Groupe Lemoine. Il y a eu plus de 35 changements de leaders. La course a pris un tournant en faveur de la #424 quand la #480 a eu un contact l’obligeant à un court arrêt à moins de trois heures de l’arrivée. Accrochée à ses basques, la #424 en profitait pour prendre définitivement les commandes. Un FCY tombé pile lors du dernier refueling la mettait définitivement hors d’atteinte.

4

Le nombre de pompes à essence démontées à une heure de l’arrivée quand un FCY a provoqué un embouteillage à la station. Certains y ont perdu injustement du temps. Cela a provoqué la pagaille et pas mal de contestations lors de la dernière heure hélas. Ce fut la seule erreur d’organisation.

2’24

C’est l’avance au final des lauréats sur la #480 de Maxime Soulet, Simon Tourneur, Guillaume Mondron et Gilles Verleyen. Quatre voitures ont terminé dans le même tour avec également la #280 de Donniacuo-Caprasse-Bellinato-Van Impe perdant la deuxième place en étant obligée de siroter en vue du drapeau à damier et la #483 Orhes échouant au pied du podium en raison d’un souci technique leur coûtant trois minutes environ.

Longtemps en tête, la #480 Milo Tourneur a perdu ses chances de succès suite à un accroc à quelques heures de l'arrivée. ©Jacques Letihon

483

L’ex-pilote de F4 actuellement actif en GT3 Théo Nouet a remporté le prix du meilleur tour lors de la Dernière Heure au volant de la #483 échouant à 3 secondes de la #280 et du podium.

51

Le nombre de tours de pénalités de la #368.

63

Le nombre de pénalités d’un tour ou plus infligées par la direction de course, la plupart pour non-respect des limites de la piste ou dépassement de la vitesse sous FCY.

85

La vitesse sous FCY était très dure à respecter au pied et à l’oeil, même par les pros. Certains disposant d’un boitier Motec semblaient bien avantagés par l’utilisation quasi certaine du “Cruise Control”. C’était flagrant pour les concurrents les suivants ou pour la direction de course observant les fluctuations de vitesses sous FCY. Ce sera parfait quand tout le monde en disposera. En attendant, la direction de course s’est montrée assez coulante et n’a pénalisé que les gros dépassements (record à 160 au lieu de 85 tout de même !). Il était justement autorisé de dépasser sous FCY un concurrent trop lent ayant du mal à tenir les 85. Un tour derrière un concurrent à 80 coûtait 13 secondes ne se rattrapant jamais. C’était donc du sport pour les candidats à la victoire même pendant les neutralisations où l’on a jamais vu autant de dépassements. Idée pour 2024, pénaliser automatiquement les concurrents bouclant un tour en moins de 4’56 sous FCY, soit à plus de 85 de moyenne.

112

Le nombre de voitures au départ suite à l’incendie obligeant une CG Sport au forfait.

106

Le nombre d’autos ayant franchi le drapeau à damier. C’est fiable une Fun Cup et les abandons sont très très rares.

56

La position finale de la Télévie by M3M de Vanina Ickx et les frères Tabery roulant pour le Télévie. Dommage cet incident leur coûtant pas mal de temps en début de course alors qu’ils évoluaient dans le Top 20.

46

Le groupe d’influenceurs français emmené par l’ex-pilote de F2 Dorian Boccolacci sur la #78 Bertha by Comtoyou s’est bien amusé et reviendra après une belle 46e place. L’équipe Aston Martin Heart of Racing avec ses trois pros a promis aussi de revenir. Mais cette fois plus en Biplace et avec d’autres ambitions que de faire plaisir à une centaine d’invités passagers.

46e place finale pour le groupe d'influenceurs français emmené par l'ex-pilote de F2 Dorian Boccolacci. ©Jacques Letihon

514

Camille Mazuin sur la #514 familiale est la première fille classée. Elle termine 19e au général devant Angélique Detavernier et Sophie Houtmeyers.

888

Tapée d’abord à l’arrière à la Source sous FCY avant de perdre un tour au bac sous la pluie puis un autre suite à un changement non prévu de freins, la #888 SP Consulting a vite été écartée de la lutte pour le podium absolu. Remontés de la 43ème à la 7ème place, Mathieu Detry, Matts Breckpot, Stéphane Perrin et Ugo de Wilde se consolent finalement avec un podium totalement inattendu en championnat de France les obligeant à piquer un sprint de l’Arbre qui tue au podium pour aller chercher leur coupe.

Trop vite écartée de la course pour la victoire, la #888 se console avec un podium français. ©Jacques Letihon

219

Behan Dahier sur la #219 CG Racing est le meilleur débutant de cette édition. Il se classe 12ème.

416

La #416 Parigi Team by SKR de Franck Eburderie, Franco Lemma, Jérôme Da Costa et Ricardo Pinto remporte Jippy Trophy devant la 282 A3 Pro by M3M d’Eric Steinlin, Nico Pérez, Axel Soyez et Dimitri Persoons en tête avant de devoir changer de plaquettes, les françaises étant moins endurantes que celles fournies en Belgique par WRT.

487

En Pure, les pilotes n’ayant jamais roulé ailleurs qu’en Fun Cup, la victoire revient à la #487 AC Motorsport de Raphael Bolle Debal, Benoit Arnaudet, Jérémy Peclers et Ralph Piérard devant à nouveau la #282.

82

Victoire au classement Fun des équipages sans Top Gun de la #82 Zosh de Hugo et Claude Rosati, Etienne Ligier, Clément Dub et Grégory Segers.

381

Enfin succès inattendu en Biplace de la DPW Racing de Michiel Lescroart, Davy Sneppe, Xavier Van Vaerengerg, Mathieu Simoné et Feye Hijts.

38

La bonne place finale de notre ministre Georges-Louis Bouchez sur la 421 DDK V Max. A noter que son meilleur chrono a été bouclé en 3.01 à six secondes au tour du meilleur, soit moins d’une seconde au kilomètre. Une belle progression le classant 326e sur les 498 pilotes ayant pris la piste.

3’32.094

Le chrono du pilote le moins rapide du week-end, Benavidas Limo Jézu, à 37 secondes au tour du meilleur ce qui fait que la GDC Alu se faisait doubler tous les cinq tours par les meilleurs quand il était au volant.