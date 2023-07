Stefan Everts : “Liam est plutôt en avance sur l’agenda”

Stefan, comment allez-vous ?

”Très bien, merci. Sportivement parlant, c’est clair que c’est une saison très prenante avec pas mal de déplacements et quelques petits week-ends libres ici ou là… Et physiquement (NdlR : ayant contracté la malaria lors d’une course caritative au Congo en 2018. Stefan a été amputé de huit orteils après avoir été un moment dans un état critique), rien n’a changé et je crains que rien ne changera, même si je suis toujours en quête de nouveaux avis, de nouveaux traitements – comme j’en débute un d’ailleurs -, mais c’est toujours la même chose : plus je marche, plus la douleur s’accentue. Je peux voyager, par exemple, ce n’est pas vraiment un problème, mais il y a des moments délicats. Mais je ne parlerai pas de regrets ou que sais-je. Le passé est le passé et on ne peut pas le changer.”

guillement ¨Plus je marche, plus la douleur s’accentue.

À propos de votre vie d’aujourd’hui, c’est quoi le quotidien de Stefan Everts désormais ?

”Si vous évoquez mon souci aux pieds, c’est d’essayer de continuer à vivre le plus normalement et le mieux possible. Mais plus généralement, ma vie d’aujourd’hui n’a rien de très spécial en réalité, surtout depuis que j’ai lâché un peu de lest dans l’accompagnement de Liam.”

Vous parliez de votre pas de côté par rapport à la carrière de Liam fait au printemps dernier. Ce fut une décision difficile ?

”Non, pas trop. Liam va avoir 19 ans début août (le 6) et cette saison, la 2e de Liam en Mx2, est un moment de carrière où il doit continuer à grandir seul. Il devient un adulte, il doit faire ses propres choix, prendre ses propres décisions, les assumer etc. En fait, je lui en avais déjà parlé parfois auparavant, mais il disait : 'non, non, reste à mes côtés'. Il ne sentait pas prêt. Là, on s’est, réuni avec aussi son grand-père (Ndlr : Harry, donc), et on a finalement décidé, ensemble, que c’était le bon moment. Je pense d’ailleurs que les résultats signés depuis quelques mois/semaines nous donnent raison. C’était la bonne chose à faire.”

guillement Liam doit encore apprendre, notamment à appréhender certaines nouvelles situations.

Désormais vainqueur en Grand Prix (depuis son succès en Allemagne, mi-juin), Liam semble avoir trouvé son rythme en MX2. Est-il au niveau visé, au-dessus ou peut-être en dessous ?

”Outre le fait de continuer à apprendre, le but initial de cette saison c’était de signer l’un ou l’autre podium et si possible d’accrocher une victoire au général d’un Grand Prix en fin de saison. Avant même la moitié de la saison, ces deux objectifs ont été atteints (Ndlr : 1er podium au GP de Trentin, 4e GP sur les 19 du calendrier, mi-avril ; 1re victoire de manche et carrément d’un Grand Prix, en Allemagne, donc, 9e course, mi-juin) ! Il est donc plutôt en avance sur l’agenda. Du coup, il peut et doit désormais trouver la bonne vitesse de croisière pour viser le top 3 de chaque manche et de chaque course. Pour cela, il faut tout réussir : son départ, ses premiers tours, la longueur d’une manche, la répétition de celles-ci etc. Liam doit encore apprendre, notamment à appréhender certaines nouvelles situations qui se présentent à lui. Et il y en a encore. C’est logique, il est encore jeune et ce n’est que sa deuxième saison en Grand Prix. Mais les progrès vus jusqu’ici sont réels et visibles. Bien sûr, en tant qu’ex-pilote, je voudrais le voir au top à chaque sortie (je reste un compétiteur !), mais je sais qu’il fait le maximum. C’est parfois difficile pour moi, mais je dois l’admettre…”

Vous êtes déjà fier de lui, non ?

”Bien sûr ! De ce qu’il a fait jusqu’ici et de ce qu’il montre désormais. Le but était d’essayer de l’aider à devenir un pilote de Grand Prix et il l’est. Bien sûr ce n’est qu’une étape, mais on en veut tous plus, même cette année déjà, et l’objectif prochain sera de remporter le championnat. C’est un autre big, big step ! Et en même temps, je pense qu’il n’en est pas si loin. En attendant, l’objectif 2023 va être de finir la saison entre le top 5 (sa position actuelle au championnat) voire le top 3 s’il est à portée.”

Vous rêvez déjà de la catégorie reine (MxGP) pour lui (qui vient de resigner pour "plusieurs années" chez KTM) ?

”Finissons d’abord 2023 ! Le plan est plutôt de rester encore deux saisons en MX2 et, comme dit, de remporter le championnat. Mais le futur n’est jamais écrit à l’avance… Il dépend de tellement de choses (résultats, opportunités, choix personnels, etc.).”

Plus généralement, Stefan, avec Liam mais aussi Jago Geerts ou les jumeaux Coenen (voire la relève déjà avec le fils de Marnicq Bervoets), il semble que le motocross belge a – de nouveau – un bel avenir devant lui, non ?

”Oui. Et qui l’aurait cru il y a quelques années encore ? On était dans le trou et voilà que tout à coup, ces jeunes émergent et démontrent tout leur potentiel. C’est évidemment génial pour “notre” motocross mais aussi le sport belge en général auquel la discipline a beaucoup apporté. C’est chouette et j’espère vraiment que Jago va pouvoir remporter le championnat cette saison. On en a besoin pour remettre notre sport dans la lumière ! Est-ce que cela changera quelque chose pour la pratique de notre sport, qui manque de terrains d’entraînements (quasi tous disparu avec aucun nouveau venu), etc. ? Je ne suis pas très optimiste, je l’avoue, mais je l’espère en tout cas. Avec Eric (Geboers) et Joël (Smets), on a beaucoup travaillé le sujet, on a interpellé plus d’une fois les autorités politiques, on a même manifesté, on a proposé des solutions – car il y a des endroits où on pourrait créer des pistes d’entraînement sans gêner quiconque -, on nous a entendus, mais rien n’a jamais changé. Jamais ! Il y a toujours eu quelqu’un pour argumenter contre. C’est typiquement belge… Est-ce que j’y crois encore ? Joker… En plus, il faut différencier le sport (motocross) amateur et pro. Genk reste quasi la seule piste pour le cross de hobby car Lommel est plus difficile à aborder (sable, disponibilité, etc.).”

guillement Rouler à domicile m’a toujours procuré un surplus de motivation.

Les pilotes belges roulent à domicile ce week-end. Qu’est-ce que cela a de si spécial ?

”Perso, cela m’a toujours procuré un surplus de motivation pour bien performer devant mes fans. J’aimais les entendre crier etc. Je pense d’ailleurs que c’est le cas de tous les athlètes, peu importe le sport. Sans (vos) fans, c’est moins fun. J’aimais cet enthousiasme, ce partage… La pression que cela procure ? C’est le revers de la médaille, mais c’est justement tout l’art d’en faire un adjuvant plutôt qu’un élément paralysateur. Si tu te dis que tu DOIS gagner, c’est foutu. Par contre, si tu veux gagner et que tu réalises que cette aide est un soutien, c’est une pression positive qui peut te donner des ailes.”

À ce propos, quel est votre meilleur souvenir d’une course à domicile ?

”C’est forcément à Namur. J’avais énormément de fans en Wallonie où on aime le sport moteur en général, soit le rallye, le motocross, le supermotard (Superbiker), etc. Vous avez (NdlR : en Wallonie) un vrai public de passionnés et je le ressentais en piste à la Citadelle. C’était fantastique. En plus la piste était vraiment spéciale, du bruit aux vibrations ressenties. C’était unique et c’est vraiment dommage que ce tracé n’existe plus…”