Rallye-raid : Nasser Al-Attiyah quitte Toyota et Overdrive !

Mais où ira Al-Attiyah ? Selon nos confrères d'AUTOhebdo mais aussi la presse espagnole, celui qui compte cinq succès sur le Dakar pourrait se tourner vers Prodrive qui engage les BRX Hunter. La structure de David Richards n'étant plus soutenue financièrement par Bahreïn, les fonds amenés par le Qatar via Al-Attiyah sont dès lors une aubaine.

Pour Toyota et Overdrive, il faut désigner celui qui endossera le rôle de capitaine. Les anciens outsiders du Qatari au sein de la structure hutoise ne manquent pas avec Yazeed Al-Rajhi mais aussi les jeunes Henk Lategan et Lucas Moraes, ce dernier ayant séduit en prenant la troisième place pour sa toute première participation au Dakar en janvier dernier. Mais encore faut-il que ces trois cocos prouvent qu'ils aient les épaules assez larges pour mener à bien l'offensive belge-nippone. On exclura l'ancien vainqueur Giniel De Villiers dont la carrière est derrière lui et qui n'est guère reluisant depuis de nombreuses années déjà.

En attendant, Nasser et son navigateur français Matthieu Baumel formeraient ainsi une équipe de choc avec Sébastien Loeb et Fabian Lurquin. Du moins pour la saison 2024 vu que Prodrive portera les couleurs de Dacia à compter de 2025. Y aura-t-il une place pour le souriant Al-Attiyah aux côtés de Loeb et de la féminine Cristina Gutierrez dans l'échiquier du constructeur franco-roumain ?