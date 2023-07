2 millions d'euros pour rouler chez Dacia en 2025, Sébastien Loeb fait exploser les salaires en rallye-raid

Vers un forfait à Mettet après l'incendie de sa Lancia

À lire aussi

A 49 ans, Loeb n'a pas fini d'accumuler les courses et les trophées. Suite à l'incendie des deux Lancia Integrale électriques de la structure Special One Racing de Guerlain Chicherit le week-end dernier à Lydden Hill on risque de ne plus le voir en WRX cette année, et plus que probablement pas à Mettet la semaine prochaine. Il n'a pas trouvé non plus d'arrangement financier avec M-Sport pour rouler en Puma WRC cette année (Malcolm Wilson et ses partenaires ont dû faire un choix et paieraient 4 millions pour les services d'Ott Tanak selon nos infos). Le raid reste donc son principal revenu. Et il a placé la barre assez haut puisqu'il aurait demandé 2 millions d'euros à Dacia. Plus le revenu de son copilote belge Fabien Lurquin. Des salaires devenus comparables à ceux du WRC.

À lire aussi

Près du double donc de que ce gagnait jusqu'ici le roi du désert et king du Dakar Nasser Al Attiyah qui a donc décidé de le rejoindre chez Prodrive pour piloter un Buggy BRX Hunter dès 2024. Avec évidemment un salaire bien revu à la hausse...

Toyota a pensé à Ogier...

Le Qatari aurait à la base visiblement voulu rester un an de plus chez Toyota et remplacer Loeb à la tête de BRX en 2025. Mais les Japonais ont refusé de renouveler son bail pour une seule saison.

Désormais que va faire Toyota, tenant du titre, pour répliquer ? Engager Sébastien Ogier ? Cela a été évoqué. Ce serait médiatiquement un super coup, mais pas sûr que le Gapençais soit partant. Et si c'était le cas, certainement pas pour gagner nettement moins d'argent que son compatriote Loeb. Jari-Matti Latvala ? Trop occupé par son rôle de dirigeant du team WRC, surtout à la veille du Monte-Carlo. Takamoto Katsuta ? Trop jeune et trop fougueux. Mieux vaudrait alors Kamui Kobayashi (il l'a déjà fait). Mais former et engager une star au Dakar comme ils l'ont fait avec Fernando Alonso il y a quelques années coûte cher. Très cher. Et le raid n'est pas un programme prioritaire pour Toyota. Surtout pas une année où le grand raid des Emirats serait promis d'avance aux Audi électriques qui, pour leur troisième tentative, bénéficieront d'une trentaine de chevaux supplémentaires.

30 chevaux de plus pour Audi en 2024

Le match à trois en Arabia Saoudite sera donc un combat à deux en janvier prochain avec les buggies Audi de Sainz, Peterhansel et Ekström face aux BRX Hunter de Seb Loeb et Nasser Al Attiyah. Toyota (toujours représenté par la structure belge Overdrive) reprendra vraisemblablement en 2024 le rôle d'outsider qui était le sien avant l'arrivée de Nasser. En attendant, peut-être, le retour d'un cador (Ekström?) en 2025...