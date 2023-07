Sur le sable, comme à Lommel dimanche dernier, les Belges sont encore attendus aux avant-postes en MX2, à commencer par Jago Geerts (Yamaha) qui a survolé les Grand Prix des Flandres (victoire en course qualificative samedi, lors des deux manches dimanche) pour se rapprocher à 13 petits points du leader, l’Italien Andrea Adamo (KTM).

“Je ne pouvais pas faire mieux et je suis ravi de l’avoir fait devant mes fans, se réjouissait-il après la course belge. Non seulement j’ai apprécié chaque seconde, mais voilà qui fait bien mes affaires dans la course au titre”. Son objectif déclaré, on le sait.

S’il poursuit sur la lancée de ses trois succès consécutifs (portant à six, son nombre de Grands Prix gagnés cette saison sur 13 disputés), Jago Geerts peut espérer récupérer la plaque rouge (du leader du championnat) à son rival transalpin, ce week-end ce qui serait une belle performance après avoir manqué deux courses à cause d’une blessure au poignet survenue en France, fin mai. Outre un Lucas Coenen (Husqvarna), magnifique 2e en Limbourg mais qui rêve surtout d’un second succès après sa victoire en Indonésie, juste avant les trois succès de Geerts, on suivra aussi Liam Everts (KTM), dont la 4e place finale à Lommel lui a permis de gagner un rang au championnat (4e), Le podium provisoire est même à portée puisque le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), actuel 3e au Mondial, est forfait en Finlande après des chutes en Belgique, à l’entraînement d’abord puis en 1re manche.

Dauphin de Adamo (564 pts), avant Lommel mais dépassé par Geerts (551), De Wolf (501) pourrait encore perdre une place au profit de Everts qui s’est rapproché à 14 unités (487).

En MxGP, le Français Romain Febvre (Kawasaki) visera les cinq victoires d’affilée pour se rapprocher encore de l’Espagnol Jorge Prado (GasGas), toujours très solide leader au championnat avec 665 points pour 566 au Français.