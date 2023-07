Benjamin Paque en prélude du GP de Belgique F1 : "La Porsche est une école très dure"

Fort de cette belle performance, Benjamin arrive à Spa-Francorchamps avec une grosse cote. DH - Moteurs est allé à la rencontre de ce jeune loup qui veut gagner sa place dans la galaxie de Zuffenhausen tout en évitant de griller les étapes.

Benjamin, on vous connait très peu. Comment avez-vous attrapé le virus de la compétition ?

"Mon papa Pierre-Yves a fait de la compétition en Grand Tourisme, y compris en GT3 où il a couru sur une Audi Saintéloc, et je l’accompagne sur les circuits depuis que je suis tout petit. Un jour, j’ai voulu me lancer en karting, juste pour le loisir au début. J’ai rapidement disputé ma première course de kart et ça s’est bien passé. J’ai fait trois saisons en 2 temps dans le championnat Benelux mais j’aimais de moins en moins l’ambiance. Dès que j’ai eu l’âge d’obtenir ma licence circuit, le lendemain de mon 16ème anniversaire, j’ai fait le saut et j’ai d’abord couru en Fun Cup dans le team de Christophe Godart où j’ai fait équipe avec William Godefroid. Nous avons fait quelques courses ensemble en 2021"

Vous avez rapidement mis le cap sur les coupes Porsche. Pourquoi ?

"C’est une marque très spéciale et j’ai apprécie son approche. Ils ont vraiment une pyramide et une académie pour les jeunes. On commence par la Porsche Sprint Challenge, puis la Carrera Cup et, enfin, la Supercup. Le tout avec le GT3 et même l’Hypercar tout au sommet. C’est une bonne école mais elle est très dure, et c’est ce qu’il faut pour progresser"

Quand vous êtes-vous retrouvé au volant d’une Porsche en course ?

"En 2021, en parallèle de la Fun Cup, j’ai disputé le Porsche Sprint Challenge Benelux sur un Cayman GT4 où j’ai été sacré, même si la compétition était faible. Ensuite, j’ai rencontré le pilote Côme Ledogar qui venait de monter sa propre écurie CLRT, et nous avons établi un plan de carrière. J’ai d’abord fait le Sprint Challenge sur une 911 GT3 Cup afin de me préparer pour la Carrera Cup. J’ai fait les deux dernières manches du championnat français dans le but de prendre la température pour 2023, et ça s’est très bien passé. Je suis donc parti pour une saison complète en Carrera Cup France"

Qu’est-ce qui vous a amené à participer à la Porsche Supercup dès votre deuxième saison complète en sport automobile ?

"En février, Côme m’a prévenu qu’il avait une opportunité pour me faire courir en Supercup ! Je pensais que c’était un peu tôt mais je lui ai fait confiance et m’a dit que ce serait un bon entraînement. La 911 GT3 Cup est une voiture atypique à piloter. Pour en tirer la quintessence, il faut rouler avec autant que possible et beaucoup de finesse pour aller chercher le petit dixième de seconde qui vous fait gagner 3-4 places sur la grille. Cette année, en combinant la Winter Series, les Carrera Cup France et Benelux ainsi que la Supercup, je vais disputer environ 20 week-ends de course"

À Budapest, vous avez signé un Top 5 et gagné en Rookies. Vous attendiez-vous à un tel résultat aussi tôt dans la saison ?

"Pas directement. On savait qu’on était vites. Après avoir fait une journée-test au Hungaroring, nous savions que nous pouvions jouer quelque chose. Mais c’est quand j’ai réalisé le meilleur temps absolu des essais libres que j’ai compris que je pouvais vraiment m’illustrer. Après, j’ai fait le 4e temps en qualifs et on connait la suite. Pour un rookie issu du Sprint Challenge, ce n’est pas mal et c’est la preuve que notre travail paie"

Que visez-vous pour votre course à domicile ce week-end ?

"Les essais libres se sont bien passés. Je pouvais signer le meilleur chrono sans une énorme pluie au Bus Stop. Mais je ne vise pas un résultat particulier ici. On sait que ça peut rapidement changer et que deux dixièmes perdus peuvent vous coûter 7 ou 8 places sur la grille. Si je donne le maximum de moi-même et que je suis content en sortant de la voiture, c’est le principal. Finir le podium en Rookies et terminer dans les huit premiers au classement général serait très bien, le tout devant mon entourage qui vient me supporter ce week-end"

Après la Supercup, que désirez-vous faire ?

"Je ne sais pas encore ce que je vais faire l’an prochain. Surprise, même si la 911 GT3-R est une machine qui me fait rêver et que faire les 24 Heures du Mans, du Nürburgring et de Spa-Francorchamps sont sur ma ‘to-do list’. Mais je suis encore très jeune et je ne veux pas me précipiter. Mieux vaut faire un petit pas et être sûr de son coup plutôt que de faire un grand saut et se ramasser"