En pole grâce au Top 10 inversé, Jehan Daruvala a mené les deux premiers avant de voir ses espoirs de succès s'envoler avec son repose-tête à l'amorce de la chicane. Une image inhabituelle qui devrait valoir au team VAR une amende.

Du coup, son équipier Richard Verschoor héritait des commandes et menait durant treize tours avant d'être rejoint et dépassé au DRS dans la montée vers les Combes par la monoplace Carlin d'Enzo Fittipaldi (le petite frère de Pietro) s'imposant avec 2.2 d'avance sur le Néerlandais. Théo Pourchaire complète le podium et grappille encore quelques précieux points sur le leader du championnat Frédérik Vesti, seulement septième derrière Dennis Hauger, Victor Martins et Jack Doohan.

Après-midi encore difficile pour Amaury Cordeel. Avant-dernier sur la grille, le Belge a calé après avoir effectué un tête-à-queue dès le deuxième tour provoquant ainsi la sortie de la voiture de sécurité pour dégager sa monoplace. Le score de notre unique représentant dans l'anti-chambre de la Formule 1 reste donc toujours désespérément vierge.