F2 Spa-Francorchamps : Doohan surprend tout le monde, la bonne affaire de Pourchaire

La course était marquée par la bagarre entre Ollie Bearman et Theo Pourchaire, auteur d'un superbe départ. Les deux jeunes loups ravitaillaient en même temps au 15e temps et l'équipe ART GP se montrait un chouia plus rapide que Prema Racing, ce qui permettait à Pourchaire de prendre la tête. Un duel qui allait connaître une halte quand la Safety Car était déployée deux tours plus tard pour plusieurs incidents sur la piste. Une aubaine pour Jack Doohan, parti de la 11e place, qui n'avait pas encore effectué son arrêt et qui en a profité pour ravitailler. L'Australien se retrouvait ainsi bombardé au deuxième rang.

Le pilote Virtuosi Racing ne se faisait pas prier pour prendre la tête face à Pourchaire à deux tours de l'arrivée et signait au passage le meilleur tour en course. Doohan s'impose devant son rival français tandis que Enzo Fittipaldi (Carlin), vainqueur de la course sprint la veille, complète le Top 3. Suivent Zane Maloney (Carlin) et Victor Martins (ART GP) qui a été pénalisé pour avoir coupé aux Combes et gagné un avantage. L'équipier de Doohan, le Belge Amaury Cordeel, termine 16e et dernier pilote classé.

Pour le fils de Mick, c'est une occasion en or de ramasser le Top 3 au championnat, d'autant que le Japonais Ayumu Iwasa a abandonné. Pourchaire réalise également une très bonne affaire puisqu'il s'empare des commandes du championnat au détriment du malheureux Vesti.

La Formule 2 reprendra ses droits à Zandvoort le week-end du 27 août.