L'épreuve fut ainsi interrompue par deux fois. Tout d'abord pour permettre aux commissaires de nettoyer la piste, les débris étaient nombreux en raison des innombrables escarmouches. Pendant 30 minutes, tout le monde fut mis au coin. La course a été relancée pour 4 tours... pour être interrompue de plus belle suite à un accrochage entre Sébastien Buemi (Envision) et Norman Nato (Nissan) qui allait entraîner un embouteillage-monstre dans lequel était pris Stoffel Vandoorne (DS-Penske) ainsi que tous les autres concurrents !

La FE bientôt en région bruxelloise ?

On se demande réellement quand la Formula E, qui ne cesse de perdre en intérêt et en crédibilité, va-t-elle cesser de s'évertuer à visiter des tracés qui ne sont plus du tout adaptés aux monoplaces électriques devenues bien trop puissantes et qui s'apparentent à des parkings de supermarchés. Un minimum de bon sens s'impose pour que les courses ne virent pas à l'auto scooter à chaque fois. Quand on voit la nature des circuits visités, on se dit que le Woluwe Shopping Center, voire le Cora de Chatelineau, peuvent très bien accueillir un ePrix dans un avenir proche, ce qui permettrait à la Belgique d'enfin avoir sa course de FE...

Et les résultats de la course dans tout cela ? Mitch Evans (Jaguar) a remporté une nouvelle victoire, devançant Jake Dennis (Andretti) qui est le nouveau champion. Le Britannique, qui succède à Vandoorne au palmarès, a notamment profité de la guerre fratricide entre les Envision pour coiffer la couronne. Sébastien Buemi est 3e devant Sam Bird (Jaguar) et Sergio Sette Camara (NIO). Vandoorne est classé 12e.

Une dernière course est prévue cet après-midi. Le départ sera donné à 16h04.