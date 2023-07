Qualifié en onzième place après avoir vu son meilleur chrono des qualifications annulé pour non-respect des limites de la piste, le Liégeois du team CLRT perdait plusieurs positions lors du premier tour et tombait en quatorzième place. Il parvenait néanmoins à remonter jusqu'en douzième position, jusqu'au moment où la course était arrêtée à deux tours de son terme suite à l'arrivée de la pluie alors que tous les pilotes évoluaient en pneus pour piste sèche. Paque était donc classé douzième et prenait la troisième place dans le classement réservé aux rookies. L'autre Belge engagé, Ghislain Cordeel (GP Elite), termine 22ème.

Morris Schuring a converti sa pole position en victoire. Le pilote de 18 ans, plus jeune vainqueur de l'histoire de la Porsche Mobil1 Supercup, s'impose devant le Danois Bastian Buus (BWT Lechner Racing) et le Français Dorian Boccolacci (CLRT).

La prochaine manche de la Porsche Mobil1 Supercup aura lieu du 25 au 27 août sur le circuit de Zandvoort, en lever de rideau du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1.