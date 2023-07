Vu que les investigations se poursuivent pour connaître la cause de l'incendie qui s'est déclaré dans l'équipe Special ONE Racing et fait partir en fumée les Lancia Delta de Sébastien Loeb et Guerlain Chicherit lors de la manche précédente à Lydden Hill, la catégorie-reine RX1e, déjà privée de la présence du nonuple champion du monde WRC suite aux événements de Grande-Bretagne, ne se produira pas sur le Circuit Jules Tacheny. La FIA n'a toujours pas été en mesure d'identifier ce qui a provoqué l'embrasement de la voiture de Loeb qui était alors en charge depuis plusieurs minutes.

Néanmoins, pas question d'annuler la manche belge. Ce seront les RX2e qui occuperont le haut de l'affiche tandis que plusieurs protagonistes du RX1e, dont les frères Hansen et Johan Kristoffersson, viendront croiser le fer avec les spécialistes de la catégorie, dont le Belge Viktor Vranckx qui est le leader de la compétition.

"Nous avons pris la décision de maintenir l’événement malgré l’absence des RX1e, parce que nous voulons apporter un soutien maximal à notre sport, et en particulier à la catégorie Rallycross. En collaboration avec la FIA et le promoteur, nous ferons de notre mieux pour offrir un spectacle magnifique", explique Freddy Tacheny, organisateur du World RX of Benelux.

En attendant, cette situation est la preuve que l'électrique est un concept peu viable en compétition. Le TCR électrique est mort après n'avoir attiré que deux constructeurs et demi tandis que le rallycross mondial est en perte de vitesse depuis qu'il est passé à l'électrique, n'attirant guère les grandes marques qui étaient pourtant légion il y a encore quelques années. Qu'est-ce qu'on regrette le temps où les Loeb, Solberg, Ekström et autres Block s'escrimaient ensemble...