Rallycross Mondial: du grand spectacle à Mettet malgré tout

Soufflé vite retombé

Tout était tellement beau que la feu directrice du circuit de Francorchamps Nathalie Maillet, présente sur place, est venue chiper le jouet de Mettet. En proposant un cadre nettement plus prestigieux, avec une piste bâtie autour du mondialement célèbre Raidillon. Mais, après avoir dépensé des millions pour construire le “Stadium Rallycross” et ses gigantesques tribunes jamais pleines, le soufflé est vite retombé. Après avoir exigé le passage à l’électrique pour justifier leur engagement, les constructeurs se sont retirés les uns après les autres. La sauce n’a jamais pris, le Covid est passé par-là aussi, le promoteur a mis les voiles, les vedettes sont parties et Spa n’est pas allé au terme de son contrat.

Incendie et interdiction des WRX1e

Les passionnés de Mettet ont alors décidé de récupérer leur jouet, même cassé. Tout se présentait pas trop mal avec le retour de Seb Loeb et sa Lancia Integrale Martini… électrique. Sans manche dans leur pays, les fans français allaient débarquer en nombre. Puis, coup de massue, les deux Lancia de Special One ont totalement brûlé voici deux semaines à Lydden Hill. La FIA mène l’enquête. Un problème de charge visiblement. Le fournisseur de batterie ne pouvant garantir que cela n’arrivera plus, la catégorie WRX1e est pour l’instant suspendue. Un gros coup dur pour le WRX, l’électrique et les organisateurs belges dont la manche a lieu ce week-end. Sans les reines de la discipline donc.

Le champion belge Vranckx forfait en RX2e!

Le champion belge Viktor Vranckx va trouver à qui parler en RX2e. ©WRX

Mais avec tout de même ses principaux acteurs puisque le multiple champion Johan Kristoffersson, les frères Timmy et Kevin Hansen et l’ex-rallyman Ole-Christian Veiby rouleront en RX2e (électrique aussi donc) face aux habitués, mais sans le champion belge Viktor Vranckx (ex aequo pour l’instant avec Nils Andersson) qui ratera l'occasion de montrer sa vraie valeur face au gratin mondial. Un aveu de faiblesse...

Ide pour le titre en Euro RX1

On suivra de plus près donc aussi l’Euro RX1 avec les bons vieux moteurs thermiques avec des puissantes Fiesta, 208, Proton, Hyundai, Polo ou Ibiza face à l’Audi A1 de notre compatriote Enzo Ide. Deuxième du championnat à 5 points d’Anton Marklund, l’ancien champion GT en circuit aura à coeur de s’imposer à domicile et prendre la tête du championnat.

Le Belge Enzo Ide vise le titre en Euro RX1. ©Ide

On va jouer des coudes sur la piste et se les serrer en dehors à Mettet

Et puis il y aura aussi les jeunes et moins jeunes du Cross Kart belge avec notamment Emilien Allart, leader du championnat d'Europe Junior qui a demandé à pouvoir rouler en Senior (120 chevaux au lieu de 60) avec une dérogation à quatre mois de ses seize ans.

Leader du championnat d'Europe Junior, Emilien Allart devrait rouler en championnat belge Senior avec une dérogation. ©Jérôme Deskeuvre

Voilà, même si la FIA a provisoirement retiré la prise des WRX1e, il y aura tout de même pas mal d’action et de spectacle à Mettet ces samedi et dimanche. On dit généralement que c’est dans la difficulté que l’on reconnaît ses amis. C’est donc le moment pour les vrais fans de montrer leur soutien à la discipline et aux organisateurs. Maître des lieux, Freddy Tacheny leur réservera le meilleur accueil et offre à chaque détenteur d’un billet (55 euros le week-end, 45 euros le dimanche) un bon de 20 euros à dépenser sur place en nourriture ou merchandising.

C’est donc plus que jamais la passion qui réunira le public ce week-end autour de l’anneau namurois où l’on compte bien jouer des coudes sur la piste et se les serrer en dehors. (infos et tickets sur circuit-mettet.be)