Viktor Vrankx forfait: "Le promoteur du World RX n'est pas correct, on ne nous verra plus"

Ils viennent fausser le championnat. On n'avait aucune chance face à deux teams de quatre autos.

Très déçu et irrité, son papa et principal sponsor Bert Vranckx nous a expliqué les raisons de ce retrait : « Quand il n'y a pas d'honnêteté autour de la table, il vaut mieux se lever et partir, » nous a-t-il confié. « Les promoteurs (WRC Promoter) ne pensent qu'à l'argent et n'ont aucun respect des petits teams. Lundi, nous avons appris sur Instagram qu'ils avaient décidé d'aligner le quintuple champion World RX Johan Kristofersson, les frères Hansen et Veiby dans notre catégorie RX2e dont ils se moquent habituellement. Cela à deux manches de la fin du championnat alors que nous sommes trois en un point. Ce n'est pas juste. D'autant que les quatre pilotes en question vont renforcer les deux teams de nos rivaux. Cela fausse complètement le championnat. Un peu comme si Verstappen et Pérez venaient rouler en F2 dans le team d'Hauger ou de Iwasa. Quand tu n'as aucune chance de gagner, mieux vaut ne pas aller à la guerre. Nous n'avons pas peur de Kristofersson ou des Hansen contre lesquels Viktor roule déjà dans le championnat nordique de rallycross. Mais pourquoi ne pas avoir invité plutôt Loeb, Chicherit voire Guillaume De Ridder ou même François Duval qui auraient amené plus de monde ? Nous payons cher, nous sommes champions et personne ne nous consulte. J'ai donné 100 coups de téléphone, j'ai proposé plusieurs solutions comme par exemple de les faire rouler ensemble en Démo ou alors de faire les manches du championnat RX2e samedi sans eux, puis une Démo dimanche avec tout le monde. On ne m'a pas écouté. J'ai donc décidé d'arrêter les frais. Ce qui fera 500 spectateurs encore en moins. On ne me verra plus dans ce championnat tant qu'il y a ce promoteur. Le World RX est dans une grosse m... et je ne sais pas s'il va survivre. Il y a d'autres championnats intéressants de rallycross. On annoncera fin de l'année l'option choisie pour Viktor en 2024. »

Un peu mécontent en effet le monsieur... En attendant, les fans belges n'auront plus qu'Enzo Ide à supporter en Euro RX1. Plus les concurrents du championnat de Belgique...