WRX à Mettet: Le quintuple champion Johan Kristofferson triomphe en RX2e

La catégorie reine du Championnat du Monde de Rallycross FIA ne pouvant se dérouler à Mettet en raison de l'enquête sur les causes de l'incendie survenu à Lydden Hill il y a deux semaines, Johan Kristoffersson et ses collègues Timmy Hansen, Kevin Hansen et Ole-Christian Veiby ont profité de l'occasion pour rejoindre la grille de départ du Championnat RX2e. C'est le plus jeune des frères Hansen, Kevin, qui a d'abord donné le ton, mais comme à son habitude, Kristoffersson n'a pas mis longtemps à prendre ses marques, avec trois victoires de manche consécutives qui l'ont propulsé au sommet du classement intermédiaire. Le quintuple champion du monde a pris un lent départ en demi-finale, ce qui l'a fait rétrograder à la troisième place, mais il s'est vu offrir une seconde chance lorsque la course a été interrompue par un drapeau rouge à la suite d'un spectaculaire tonneau de Veiby, son coéquipier au sein de Kristoffersson Motorsport. Il n'a pas laissé passer l'occasion et, à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais été distancé, surmontant les dommages causés à la suspension par un contact dans le premier virage de la finale pour repousser ses poursuivants jusqu'au drapeau à damier. "Quel week-end !, s'enthousiasmait Kristoffersson. En terme de rythme, c'était peut-être ce qu'on a fait de mieux depuis le début de l'année. J'avais déjà testé la voiture RX2e, mais c'est très différent dans une situation de course et la finale n'était pas facile du tout. Après le choc dans le premier virage, j'ai senti que quelque chose s'était cassé à l'arrière gauche. La voiture allait dans tous les sens et j'essayais juste de m'accrocher pour ne pas partir en tête-à-queue en ligne droite ! J'ai réussi à comprendre comment je devais conduire et à maintenir un rythme raisonnable, et je suis évidemment très heureux de repartir avec la victoire. C'était le résultat rêvé."